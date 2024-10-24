Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô CN - 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phụ trách các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng trong và ngoài nước Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa, vận chuyển, khai báo hải quan Chuẩn bị và quản lý các chứng từ xuất nhập khẩu như CO, hóa đơn, vận đơn, v.v. Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách về xuất nhập khẩu Tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và dự báo xuất nhập khẩu

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan Có kiến thức về xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan Hiểu biết về CO (Certificate of Origin) và các chứng từ xuất nhập khẩu khác Thành thạo tiếng Trung Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như MS Office Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc dưới áp lực cao Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20-25tr, ứng viên có năng lực tốt có thể thỏa thuận thêm Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn Thưởng các dịp lễ, Tết Tham gia BHXH, BHYT, BHTN Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết Được đào tạo về nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin