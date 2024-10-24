Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
- Bắc Giang: Lô CN
- 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hoà
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Phụ trách các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty
Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng trong và ngoài nước
Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa, vận chuyển, khai báo hải quan
Chuẩn bị và quản lý các chứng từ xuất nhập khẩu như CO, hóa đơn, vận đơn, v.v.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ
Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách về xuất nhập khẩu
Tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài
Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và dự báo xuất nhập khẩu
Phụ trách các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty
Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng trong và ngoài nước
Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa, vận chuyển, khai báo hải quan
Chuẩn bị và quản lý các chứng từ xuất nhập khẩu như CO, hóa đơn, vận đơn, v.v.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ
Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách về xuất nhập khẩu
Tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài
Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và dự báo xuất nhập khẩu
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức về xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan
Hiểu biết về CO (Certificate of Origin) và các chứng từ xuất nhập khẩu khác
Thành thạo tiếng Trung
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như MS Office
Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc dưới áp lực cao
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 20-25tr, ứng viên có năng lực tốt có thể thỏa thuận thêm
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn
Thưởng các dịp lễ, Tết
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết
Được đào tạo về nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI