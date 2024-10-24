Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô CN

- 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phụ trách các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng trong và ngoài nước Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa, vận chuyển, khai báo hải quan Chuẩn bị và quản lý các chứng từ xuất nhập khẩu như CO, hóa đơn, vận đơn, v.v. Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách về xuất nhập khẩu Tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và dự báo xuất nhập khẩu
Phụ trách các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty
Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng trong và ngoài nước
Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa, vận chuyển, khai báo hải quan
Chuẩn bị và quản lý các chứng từ xuất nhập khẩu như CO, hóa đơn, vận đơn, v.v.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ
Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách về xuất nhập khẩu
Tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài
Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và dự báo xuất nhập khẩu

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan Có kiến thức về xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan Hiểu biết về CO (Certificate of Origin) và các chứng từ xuất nhập khẩu khác Thành thạo tiếng Trung Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như MS Office Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc dưới áp lực cao Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức về xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan
Hiểu biết về CO (Certificate of Origin) và các chứng từ xuất nhập khẩu khác
Thành thạo tiếng Trung
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như MS Office
Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc dưới áp lực cao
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20-25tr, ứng viên có năng lực tốt có thể thỏa thuận thêm Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn Thưởng các dịp lễ, Tết Tham gia BHXH, BHYT, BHTN Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết Được đào tạo về nghiệp vụ
Lương 20-25tr, ứng viên có năng lực tốt có thể thỏa thuận thêm
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn
Thưởng các dịp lễ, Tết
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết
Được đào tạo về nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN-02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

