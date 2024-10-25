Tuyển Kỹ Sư thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô CN - 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, Hiệp Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất hàng ngày để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của công ty và yêu cầu của khách hàng Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng để phát hiện, đo lường và phân tích sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định Phân tích các sản phẩm không đáp ứng thông số kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến và theo dõi tiến độ cải tiến Biên soạn và lưu giữ các báo cáo kiểm tra chất lượng có liên quan, các tài liệu về quy trình kiểm tra, v.v. Hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của khách hàng và những bất thường về chất lượng và đưa ra giải pháp Phối hợp và liên lạc với các bộ phận khác để đảm bảo kiểm soát toàn bộ quy trình về chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quản lý chất lượng hoặc bằng cấp chuyên môn liên quan Có kinh nghiệm kiểm tra, kiểm soát chất lượng và kinh nghiệm liên quan Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt và khả năng phân tích thống kê nhất định Làm quen với các dụng cụ, thiết bị kiểm tra chất lượng Có kỹ năng giao tiếp và tinh thần làm việc nhóm tốt Tiếng Trung lưu loát và tiếng Anh cơ bản

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15-25 triệu, ứng viên có điều kiện tốt có thể thương lượng thêm Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn Thưởng các dịp lễ, Tết Tham gia BHXH, BHYT, BHTN Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết Được đào tạo về nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.