Tuyển Kỹ Sư thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
- Bắc Giang: Lô CN
- 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, Hiệp Hoà
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất hàng ngày để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của công ty và yêu cầu của khách hàng
Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng để phát hiện, đo lường và phân tích sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định
Phân tích các sản phẩm không đáp ứng thông số kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến và theo dõi tiến độ cải tiến
Biên soạn và lưu giữ các báo cáo kiểm tra chất lượng có liên quan, các tài liệu về quy trình kiểm tra, v.v.
Hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của khách hàng và những bất thường về chất lượng và đưa ra giải pháp
Phối hợp và liên lạc với các bộ phận khác để đảm bảo kiểm soát toàn bộ quy trình về chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng
Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất hàng ngày để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của công ty và yêu cầu của khách hàng
Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng để phát hiện, đo lường và phân tích sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định
Phân tích các sản phẩm không đáp ứng thông số kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến và theo dõi tiến độ cải tiến
Biên soạn và lưu giữ các báo cáo kiểm tra chất lượng có liên quan, các tài liệu về quy trình kiểm tra, v.v.
Hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của khách hàng và những bất thường về chất lượng và đưa ra giải pháp
Phối hợp và liên lạc với các bộ phận khác để đảm bảo kiểm soát toàn bộ quy trình về chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quản lý chất lượng hoặc bằng cấp chuyên môn liên quan
Có kinh nghiệm kiểm tra, kiểm soát chất lượng và kinh nghiệm liên quan
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt và khả năng phân tích thống kê nhất định
Làm quen với các dụng cụ, thiết bị kiểm tra chất lượng
Có kỹ năng giao tiếp và tinh thần làm việc nhóm tốt
Tiếng Trung lưu loát và tiếng Anh cơ bản
Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 15-25 triệu, ứng viên có điều kiện tốt có thể thương lượng thêm
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn
Thưởng các dịp lễ, Tết
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết
Được đào tạo về nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI