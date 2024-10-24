Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTTM Vincom Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm ...và 11 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Quản lý nhân viên bán hàng:

-Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý của mình hàng tuần.

-Kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.

-Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.

-Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.

2. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng

-Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày và các sản phẩm bán tốt hoặc bán chậm.

-Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa: sao cho bắt mắt và phải thường xuyên thay đổi.

-Phải tìm hiểu nguyên nhân khi có những biến đổi doanh thu đột biến.

-Nắm bắt số tồn hàng ngày.

3. Quản lý cửa hàng:

-Quản lý tài sản của shop: tất cả các tài sản thuộc gian hàng của mình quản lý.

-Kiểm tra vệ sinh trong gian hàng: quầy, tủ kệ.

-Làm báo cáo hàng tuần/tháng.

-Kiểm tra bảo quản hàng hóa.

-Hàng tháng cùng với kế toán công ty kiểm tra hàng hóa của shop do mình quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao Đẳng trở lên.

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

-Kinh nghiệm làm Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng các cửa hàng thời trang, bán lẻ lớn...

-Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 7 - 10Tr + %doanh số (không hạn chế). - Thử việc 2 tháng nhận 85% mức lương, được miễn khảo hạch KPI (vẫn được thưởng doanh số)

-Thời gian ca xoay 8 tiếng linh hoạt gồm Ca 9h - 17h hoặc 14h - 22h

-Cơ hội thăng tiến lên Giám sát khu vực/ Giám sát miền.

-Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.

-Thưởng hàng năm theo doanh số.

-Chế độ BHXH đầy đủ theo luật lao động, Nghỉ 4 ngày/tháng, 12 ngày phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

