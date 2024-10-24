Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TTTM Vincom Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm ...và 11 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Quản lý nhân viên bán hàng:
-Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý của mình hàng tuần.
-Kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.
-Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.
-Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.
2. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng
-Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày và các sản phẩm bán tốt hoặc bán chậm.
-Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa: sao cho bắt mắt và phải thường xuyên thay đổi.
-Phải tìm hiểu nguyên nhân khi có những biến đổi doanh thu đột biến.
-Nắm bắt số tồn hàng ngày.
3. Quản lý cửa hàng:
-Quản lý tài sản của shop: tất cả các tài sản thuộc gian hàng của mình quản lý.
-Kiểm tra vệ sinh trong gian hàng: quầy, tủ kệ.
-Làm báo cáo hàng tuần/tháng.
-Kiểm tra bảo quản hàng hóa.
-Hàng tháng cùng với kế toán công ty kiểm tra hàng hóa của shop do mình quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao Đẳng trở lên.
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-Kinh nghiệm làm Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng các cửa hàng thời trang, bán lẻ lớn...
-Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 7 - 10Tr + %doanh số (không hạn chế). - Thử việc 2 tháng nhận 85% mức lương, được miễn khảo hạch KPI (vẫn được thưởng doanh số)
-Thời gian ca xoay 8 tiếng linh hoạt gồm Ca 9h - 17h hoặc 14h - 22h
-Cơ hội thăng tiến lên Giám sát khu vực/ Giám sát miền.
-Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.
-Thưởng hàng năm theo doanh số.
-Chế độ BHXH đầy đủ theo luật lao động, Nghỉ 4 ngày/tháng, 12 ngày phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, ngõ 75, đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cua-hang-truong-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job228980
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 58 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Hạn nộp: 19/10/2025
Kiên Giang Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển DevOps Engineer Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty cổ phần đầu tư NBG HIGHTECH
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị y tế Medicent làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Thiết bị y tế Medicent
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUPCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUPCOM VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNI-TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNI-TECH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Mắt Kính Thanh Lịch làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Mắt Kính Thanh Lịch
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần công nghệ Renet làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ Renet
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WINWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WINWIN
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC HÀ NỘI
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Open Reach Tech Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Open Reach Tech Hanoi
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ NỘI
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Technical Leader Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Alphaway Technology
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Sphinx làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Sphinx
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm