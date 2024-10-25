Tuyển Phiên Dịch Viên Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Công ty Boviet Lô B5

- B6 KCN Song Khê Nội Hoàng Tp Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, TP Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phiên dịch các tài liệu, văn bản Hỗ trợ phiên dịch cho các cuộc họp, hội thảo, sự kiện liên quan đến lĩnh vực sản xuất. Biên tập, hiệu chỉnh các bản dịch đảm bảo chính xác, rõ ràng, dễ hiểu. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Tham gia phiên dịch các tài liệu, văn bản
Hỗ trợ phiên dịch cho các cuộc họp, hội thảo, sự kiện liên quan đến lĩnh vực sản xuất.
Biên tập, hiệu chỉnh các bản dịch đảm bảo chính xác, rõ ràng, dễ hiểu.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B5, B6 KCN Song Khê – Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

