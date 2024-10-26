Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1L, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy

- Cung cấp và tư vấn kịp thời các vấn đề pháp lý khác nhau bao gồm luật lao động, luật thuế, luật kinh doanh...;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tất cả các giao dịch kinh doanh của công ty. Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý: thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu...;

- Phối hợp xây dựng, kiểm tra, quản lý các hệ thống chính sách quản trị nội bộ, văn bản, tài liệu; đảm bảo rằng việc thực thi các chính sách của công ty hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ việc thiết lập hệ thống ISO cho các bộ phận trong công ty; tham gia đánh giá hệ thống quản lý nội bộ của công ty theo tiêu chuẩn ISO;

- Nghiên cứu, đánh giá các yếu tổ rủi ro có khả năng tác động đến các quyết định và hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp;

- Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư.. liên quan đến hoạt động SXKD của công ty;

- Là đầu mối tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Đại hội đồng cổ đông theo theo chỉ đạo của chủ tịch HĐQT hoặc Ban kiểm soát;

- Làm thư ký và soạn thảo/ dự thảo các văn bản/ quy chế Hội Đồng Quản trị;

- Tư vấn thủ tục các cuộc họp: Thời gian, địa điểm, lộ trình và chuẩn bị các thủ tục pháp lý.

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết - Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật... - Trình độ ngoại ngữ: Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế - Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng và mạng internet - Sức khỏe: Tốt - Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại dịch vụ xây dựng, thiết bị xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng, xây dựng, lắp đặt... Kỹ năng, kiến thức: - Nắm vững các kiến thức về Luật Doanh nghiệp, Luật lao động, Luật thương mại... - Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt - Có khả năng soạn thảo/ soát xét các văn bản/ tài liệu Khác - Thông minh, sắc sảo, chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận - Có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12tr – 18tr/tháng; - Thưởng lương tháng 13 hậu hĩnh theo kết quả kinh doanh hàng năm; - Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện; - Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế; - Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật: BHXH – BHYT – BHTN; - Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty: sinh nhật, du lịch, hiếu hỉ, lễ tết...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce

