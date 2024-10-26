Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce
- Hà Nội: Tầng 1L, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Cung cấp và tư vấn kịp thời các vấn đề pháp lý khác nhau bao gồm luật lao động, luật thuế, luật kinh doanh...;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tất cả các giao dịch kinh doanh của công ty. Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý: thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu...;
- Phối hợp xây dựng, kiểm tra, quản lý các hệ thống chính sách quản trị nội bộ, văn bản, tài liệu; đảm bảo rằng việc thực thi các chính sách của công ty hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Hỗ trợ việc thiết lập hệ thống ISO cho các bộ phận trong công ty; tham gia đánh giá hệ thống quản lý nội bộ của công ty theo tiêu chuẩn ISO;
- Nghiên cứu, đánh giá các yếu tổ rủi ro có khả năng tác động đến các quyết định và hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp;
- Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư.. liên quan đến hoạt động SXKD của công ty;
- Là đầu mối tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Đại hội đồng cổ đông theo theo chỉ đạo của chủ tịch HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
- Làm thư ký và soạn thảo/ dự thảo các văn bản/ quy chế Hội Đồng Quản trị;
- Tư vấn thủ tục các cuộc họp: Thời gian, địa điểm, lộ trình và chuẩn bị các thủ tục pháp lý.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết
Kỹ năng, kiến thức:
Khác
Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce Thì Được Hưởng Những Gì
12tr – 18tr/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce
