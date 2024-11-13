Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện kiểm tra các loại hợp đồng, đưa ra tư vấn liên quan đến pháp lý về các điều khoản hợp đồng cho các bộ phận, phòng ban trong công ty, đặc biệt là các hợp đồng giao dịch mua bán.

Review various contracts, provide legal advice on contract terms to departments and divisions within the company, especially sales and purchase contracts.

- Đưa ra các giải pháp xử lý các khiếu nại, kiện tụng, tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty và các vấn đề pháp lý khác.

Manage complaints, lawsuits, disputes arising during business operations and various legal issues.

- Thực hiện các công tác liên quan tới pháp chế do cấp trên giao./ Participating in various legal projects assigned by line managers

- Đảm bảo thực thi và theo dõi các hoạt động tuân thủ pháp lý trong nội bộ công ty

Ensure implementation and monitoring of legal compliance activities in the company

- Chi tiết công việc trao đổi trong phỏng vấn

Job details discussed in interview

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân Luật trong nước hoặc nước ngoài/ Bachelor’s degree in Law

- Giao tiếp tiếng Anh thành thạo, sử dụng tốt MS Office/ Good at English and MS Office

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực luật, pháp lý/ At least 3 year working experiences in legal and law field

- Có kinh nghiệm là nhân viên pháp chế tại các doanh nghiệp sản xuất là một lợi thế/ Experience as a legal officer in manufacturing companies is preferred.

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và đàm phán tốt/ Good communication, negotiation and problem solving skills.

Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty hỗ trợ xe đưa đón công nhân viên từ Hà Nội sang nhà máy làm việc

- Công ty cung cấp suất ăn tại căng tin

- Tham gia BHXH ngay từ khi thử việc

- Đầy đủ các chế độ khác theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

