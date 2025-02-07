Tuyển Chuyên viên pháp chế Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc (Kbc) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

• Số lượng: 2

• 01 nhân viên pháp chế có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bắc Ninh, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc phát triển dự án kinh doanh bất động sản; có kinh nghiệm trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; có khả năng hỗ trợ/ giải quyết các thủ tục, hoạt động liên quan đến lĩnh vực đất đai; thành lập/thay đổi/tái cấu trúc/tổ chức lại doanh nghiệp;

• 01 nhân viên pháp chế có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, có kinh nghiệm công tác tại các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư; hỗ trợ giải quyết các thủ tục, công việc liên quan đến hoạt động thu xếp vốn, phát hành trái phiếu và các nghiệp vụ khác liên quan đến hoạt động chứng khoán.