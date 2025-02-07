Tuyển Chuyên viên pháp chế Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc (Kbc) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc (Kbc)
- Bắc Ninh: Lô B7, KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh., Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
• Số lượng: 2
• 01 nhân viên pháp chế có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bắc Ninh, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc phát triển dự án kinh doanh bất động sản; có kinh nghiệm trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; có khả năng hỗ trợ/ giải quyết các thủ tục, hoạt động liên quan đến lĩnh vực đất đai; thành lập/thay đổi/tái cấu trúc/tổ chức lại doanh nghiệp;
• 01 nhân viên pháp chế có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, có kinh nghiệm công tác tại các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư; hỗ trợ giải quyết các thủ tục, công việc liên quan đến hoạt động thu xếp vốn, phát hành trái phiếu và các nghiệp vụ khác liên quan đến hoạt động chứng khoán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: 25 - 35
• Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư
• Chuyên môn: Luật kinh tế/ Luật dân sự
• Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 02 năm trở lên
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Tại Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc (Kbc) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc (Kbc)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
