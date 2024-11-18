Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật hợp danh H3T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, số 71 đường Vạn Xuân, xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc

Thực hiện dịch vụ pháp lý ở cả 02 mảng: Tư vấn và tố tụng

+ Trợ giúp pháp lý cho luật sư (Nghiên cứu hồ sơ, cơ sở pháp lý các vụ án dân sự và hình sự theo sự hướng dẫn của Luật sư và đưa ra phương án giải quyết; Theo dõi, cập nhật diễn tiến các công việc đảm trách; Soạn thảo các loại đơn thư pháp lý...)

+ Tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của khách hàng.

+ Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng thực hiện các công việc: khiếu nại, thủ tục hành chính, tiền tố tụng...

Yêu Cầu Công Việc

+ Đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, ưu tiên những ứng viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp lớp đào tạo luật sư;

+ Đã có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương tự;

+ Kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, phân tích và xử lý vấn đề, quản lý nhóm làm việc.

Quyền lợi

+ Lương thoả thuận theo năng lực và được trích % vụ việc

+ Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển

