Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Tuyển dụng việc làm Pháp lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng việc làm Pháp lý Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số nhà G25, ngõ 28, đường Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc trong nhóm trợ lý luật sư dưới sự chỉ đạo của các luật sư liên quan đến các hồ sơ hôn nhân gia đình, tố tụng, đầu tư, mua bán bất động sản, doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế - Úc
- Nghiên cứu hồ sơ, hỗ trợ luật sư soạn thảo các tài liệu, hồ sơ phục vụ cho các thủ tục tại Tòa
- Sắp xếp, quản lý tài liệu do khách hàng cung cấp, số hóa dữ liệu để lưu trữ bằng các phần mềm quản lý và công cụ văn phòng.
- Soạn thảo văn bản, thư từ, email, liên hệ trực tiếp để làm việc với khách hàng, cơ quan chức năng và các bên liên quan
- Sử dụng tiếng Anh trong trao đổi hồ sơ với khách hàng, các bên liên quan
- Sắp xếp công việc, lịch trình chung của văn phòng, giám sát lịch hẹn, thời hạn của cuộc họp.
- Hỗ trợ các công việc nội bộ và các hoạt động chung của văn phòng và thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của luật sư

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty luật
• Tiếng Anh đọc hiểu tốt - từ 6.0 trở lên
• Tư duy logic, độc lập
• Có khả năng tự nghiên cứu vấn đề mới
• Chịu được áp lực cao trong công việc
• Biết cách sắp xếp hồ sơ khoa học và quản lý công việc để đảm bảo kế hoạch đề ra
• Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết có tinh thần cầu tiến – ham học hỏi
• Có khả năng thuyết phục , tạo ấn tượng và quan hệ tốt với khách hàng
• Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và phát huy khả năng của bản thân
• Được đào tạo, huấn luyện bởi các luật sư- chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực luật Việt nam và luật Úc và có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài nếu đủ điều kiện được cấp visa
• Ứng viên có kinh nghiệm làm trong công ty luật ba năm trở lên sẽ là lợi thế. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo

Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội thăng tiến
• Hình thức trả lương : Theo thỏa thuận (Lương cứng + hoa hồng hồ sơ – Không áp doanh số - không áp chỉ tiêu – có sẵn Data để làm)
• Mọi chế độ bảo hiểm xã hội...đảm bảo theo Luật lao động
• Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ, tết, lương tháng 13...
• Môi trường cởi mở, thân thiện, phù hợp với bạn nào muốn ổn định lâu dài
• Cơ hội được giao lưu học hỏi kinh nghiệm tại Úc (tùy thuộc vào mức độ gắn bó và hồ sơ xin visa)
• Thời gian làm việc: sáng từ 7h30-12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà G25, ngõ 28, đường Xuân La

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

