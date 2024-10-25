Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT

Tuyển dụng việc làm Pháp lý

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Nam

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các thủ tục pháp Pháp lý đầu tư xây dựng
- Đến các cơ quan ban ngành nộp và trình phê duyệt hồ sơ
- Soạn thảo văn bản, công văn gửi các cơ quan ban ngành
- Lập bảng tiến độ thực hiện công việc
- Và các công việc liên quan khác...
- Đi tỉnh làm việc nếu có yêu cầu của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bắt buộc Tốt nghiệp Đại học kiến trúc chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật hoặc các ngành xây dựng có liên quan; - Tuổi từ 25 - 30 - Ưu tiên: từng có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục Pháp lý đầu tư xây dựng; - Có nắm về các chỉ tiêu xây dựng và từng làm các hồ sơ xin phép môi trường
- Biết đọc các bản vẽ - Kỹ năng vi tính văn phòng tốt; - Khả năng, phân tích, đánh giá, kỹ năng lập báo cáo, lập tiến độ... - Tác phong nhanh nhẹn; - Kiến thức về tài liệu tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: thể thao, du lịch,...
- Lương cơ bản 8-12 triệu thỏa thuận theo năng lực
- Lương tháng 13
- Được đóng Bảo hiểm và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
- Và rất nhiều các khoản hỗ trợ khác khi làm việc tại Trí Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

