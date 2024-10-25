Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các thủ tục pháp Pháp lý đầu tư xây dựng

- Đến các cơ quan ban ngành nộp và trình phê duyệt hồ sơ

- Soạn thảo văn bản, công văn gửi các cơ quan ban ngành

- Lập bảng tiến độ thực hiện công việc

- Và các công việc liên quan khác...

- Đi tỉnh làm việc nếu có yêu cầu của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bắt buộc Tốt nghiệp Đại học kiến trúc chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật hoặc các ngành xây dựng có liên quan; - Tuổi từ 25 - 30 - Ưu tiên: từng có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục Pháp lý đầu tư xây dựng; - Có nắm về các chỉ tiêu xây dựng và từng làm các hồ sơ xin phép môi trường

- Biết đọc các bản vẽ - Kỹ năng vi tính văn phòng tốt; - Khả năng, phân tích, đánh giá, kỹ năng lập báo cáo, lập tiến độ... - Tác phong nhanh nhẹn; - Kiến thức về tài liệu tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: thể thao, du lịch,...

- Lương cơ bản 8-12 triệu thỏa thuận theo năng lực

- Lương tháng 13

- Được đóng Bảo hiểm và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

- Và rất nhiều các khoản hỗ trợ khác khi làm việc tại Trí Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT

