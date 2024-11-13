Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM

Tuyển dụng việc làm Pháp lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng việc làm Pháp lý Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 186

- 186 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TPHCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện các thủ tục xin giấy phép xây dựng, chứng chỉ năng lực xây dựng cấp 1,2,3
Phụ trách tư vấn các thủ tục, hồ sơ xin cấp phép thành lập công ty xây dựng, văn phòng PMO cho nhà đầu tư nước ngoài
Phụ trách tư vấn các thủ tục, xử lý hồ sơ xin cấp phép đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài như Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao, Singapore, Anh, Mỹ...
Thực hiện thủ tục xin cấp mới, sửa đổi, điều chỉnh IRC, ERC lĩnh vực thương mại dịch vụ, nhà xưởng sản xuất, xây dựng...;
Làm việc, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các Bộ ban ngành để xử lý hồ sơ và các thủ tục pháp lý cho khách hàng
Lên kế hoạch, chuẩn bị tài liệu đào tạo cho các phòng ban liên quan đảm bảo mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng;
Theo dõi, cập nhật và nghiên cứu các quy định mới liên quan đến lĩnh vực xây như các nghị định, thông tư...;
Thực hiện báo cáo tiến độ công việc, báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Xây dựng
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các công ty Tư vấn, công ty Luật nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,...); Am hiểu, có kiến thức về lĩnh vực đầu tư, bất động sản, xây dựng.;
Ứng viên có ngoại ngữ là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với nhà đầu tư quốc tịch Trung Quốc là một lợi thế.
Linh hoạt thích ứng với các yêu cầu kinh doanh và thay đổi luật pháp và các quy định;
Kỹ năng giao tiếp tốt và chịu được áp lực và nhịp công việc nhanh;
Có khả năng phân tích, đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt;
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc;
Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, năng động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thoả thuận theo năng lực từ 15-20Tr/Tháng
Phụ cấp ăn trưa 880.000 VNĐ/Tháng
Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương
Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN sẽ được áp dụng theo luật.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú, Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...;
Cơ hội đào tạo các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng, phát triển và thăng tiến.
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 186 Nguyễn Thị Minh Khai- Võ Thị Sáu- Quận 3- TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

