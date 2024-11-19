Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 127 Lò Đúc, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc với các đơn vị lập báo cáo nghiên cứu đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đề xuất lãnh đạo phê duyệt chủ trương nghiên cứu dự án

Thực hiện các thủ tục pháp lý dự án theo quy định của pháp luật và kế hoạch đề ra: Quyết định chủ trương đầu tư; giấy phép khai thác cho các Dự án đặc thù; chia tách dự án chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án theo chủ trương của Tập đoàn;

Phối hợp cùng với bộ phận GPMB để thực hiện các thủ tục tại cơ quan chức năng về công tác GPMB theo đúng kế hoạch PTDA đã được phê duyệt

Thực hiện các thủ tục giấy tờ trình Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (PCCC), thỏa thuận đấu nối và các thủ tục liên quan đến khi hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng công trình

Nghiên cứu, cập nhật các quy định Pháp luật liên quan

Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng/ Bộ phận PTDA

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế xây dựng, Thiết kế, kiến trúc, ...

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm trong các công ty tư vấn thiết kế mảng quy hoạch về dự án Đô thị hoặc Phức hợp; Hoặc đã làm cho các Chủ đầu tư BĐS mảng Du lịch nghỉ dưỡng với vai trò kiểm soát tư vấn thiết kế, phát triển dự án...

Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh so với thị trường lao động

Thưởng các dịp lễ tết

Cấp máy tính phục vụ công việc

Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin