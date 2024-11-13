Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Cập nhật tài liệu bán hàng, các thông tin dự án, chính sách bán hàng của chủ đầu tư;

Phối hợp với bộ phận Kế toán thực hiện công việc kiểm soát, thống kê hoa hồng, doanh số, làm thủ tục thanh toán nội bộ, phê duyệt, thanh toán cho đối tác, tổng hợp doanh số theo tuần của các nhóm cho BGĐ Công ty;

Tiếp nhận hỗ trợ xử lý các công việc liên quan đến kinh doanh;

Kết hợp cùng Bộ phận kế toán theo dõi các Báo cáo Cọc, Báo cáo kinh doanh,...

Kết hợp cùng Bộ phận Marketing để cùng xây dựng các chương trình bán hàng/Sự kiện của Chủ đầu tư/Đại lý;

Tham gia các event mở bán, sự kiện, Site tour của các dự án. - Hỗ trợ công tác Site Tour cho dự án'

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chính quy (kinh tế, ngoại thương, đại học quốc dân, đại học quốc tế)

Độ tuổi: ưu tiên 1998-2002 (du di 1996+1997)

Ngành học: Quản trị KD, Kinh doanh quốc tế, Thương mại, Đối ngoại

Có kinh nghiệp ít nhất 6 tháng

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành có liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí Sales Admin/ Hỗ trợ giao dịch/ Trợ lý Dự án ...

Thành thạo tin học văn phòng, có tư duy logic, khả năng phân tích và tổng hợp số liệu, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Làm việc tại trụ sở Công ty CP Bao bì Bình Minh: Số 1431 Đường D1, Khu dân cư Phú Nhuận, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Đại Diện Công ty CP Bao bì Bình Minh: Tầng 9, Tòa nhà HL Tower, Số 6/82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

BHYT/BHXH/chế độ thai sản

Chế độ hiếu hỷ, nằm viện

Nghỉ phép hàng năm

Du lịch trong và ngoài nước, team building,...

Hiệu quả công việc

Thưởng theo kết quả kinh doanh

Thưởng lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP

