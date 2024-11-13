Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Cập nhật tài liệu bán hàng, các thông tin dự án, chính sách bán hàng của chủ đầu tư;
Phối hợp với bộ phận Kế toán thực hiện công việc kiểm soát, thống kê hoa hồng, doanh số, làm thủ tục thanh toán nội bộ, phê duyệt, thanh toán cho đối tác, tổng hợp doanh số theo tuần của các nhóm cho BGĐ Công ty;
Tiếp nhận hỗ trợ xử lý các công việc liên quan đến kinh doanh;
Kết hợp cùng Bộ phận kế toán theo dõi các Báo cáo Cọc, Báo cáo kinh doanh,...
Kết hợp cùng Bộ phận Marketing để cùng xây dựng các chương trình bán hàng/Sự kiện của Chủ đầu tư/Đại lý;
Tham gia các event mở bán, sự kiện, Site tour của các dự án. - Hỗ trợ công tác Site Tour cho dự án'
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chính quy (kinh tế, ngoại thương, đại học quốc dân, đại học quốc tế)
Độ tuổi: ưu tiên 1998-2002 (du di 1996+1997)
Ngành học: Quản trị KD, Kinh doanh quốc tế, Thương mại, Đối ngoại
Có kinh nghiệp ít nhất 6 tháng
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành có liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí Sales Admin/ Hỗ trợ giao dịch/ Trợ lý Dự án ...
Thành thạo tin học văn phòng, có tư duy logic, khả năng phân tích và tổng hợp số liệu, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.
Làm việc tại trụ sở Công ty CP Bao bì Bình Minh: Số 1431 Đường D1, Khu dân cư Phú Nhuận, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng Đại Diện Công ty CP Bao bì Bình Minh: Tầng 9, Tòa nhà HL Tower, Số 6/82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

BHYT/BHXH/chế độ thai sản
Chế độ hiếu hỷ, nằm viện
Nghỉ phép hàng năm
Du lịch trong và ngoài nước, team building,...
Hiệu quả công việc
Thưởng theo kết quả kinh doanh
Thưởng lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1431 Đường D1, Khu Dân Cư Phú Nhuận, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phat-trien-kinh-doanh-thu-nhap-9-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248047
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cuckoovina
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cuckoovina
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Hạn nộp: 11/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Creative Force
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Creative Force
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 107 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cuckoovina
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cuckoovina
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Hạn nộp: 11/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Creative Force
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Creative Force
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần Odin Land Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Odin Land Miền Bắc
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ROCKWELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ROCKWELL
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH CÁC KIỂU VIỆT XỊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH CÁC KIỂU VIỆT XỊN
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH GROUP
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH KIm Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH KIm Hưng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC HẢI INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC HẢI INVEST
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH TabTab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH TabTab Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 5 Triệu Trade Intelligence
25 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM
8 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trade Intelligence
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Kỹ thuật Lê Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty CP Kỹ thuật Lê Bình
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CÔ PHẦN EFE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CÔ PHẦN EFE MEDIA
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm