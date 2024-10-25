Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé., Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Làm việc với các phòng ban khi có yêu cầu về phần mềm. Phân tích yêu cầu và thiết kế phần mềm. Thực hiện phát triển phần mềm trên Power Platform. Đào tạo và hỗ trợ người dùng sử dụng và khai thác các App do team App quản lý. Xử lý sự cố, cải tiến các app theo sự phân công của Trưởng nhóm App. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới trong phát triển App và trong các hoạt động khác của Tập đoàn.
Làm việc với các phòng ban khi có yêu cầu về phần mềm.
Phân tích yêu cầu và thiết kế phần mềm.
Thực hiện phát triển phần mềm trên Power Platform.
Đào tạo và hỗ trợ người dùng sử dụng và khai thác các App do team App quản lý.
Xử lý sự cố, cải tiến các app theo sự phân công của Trưởng nhóm App.
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới trong phát triển App và trong các hoạt động khác của Tập đoàn.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên – Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông. Có từ 3 năm kinh nghiệm về lập trình phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng Power Platform hoặc các ngôn ngữ phổ biến khác hiện nay. Có kiến thức về nền tảng Microsoft 365 như: Power App, Power Automate, Teams, SharePoint, ... Có kiến thức về các công nghệ sau là một lợi thế: C#, JavaScript, NodeJS, HTML, CSS. Có khả năng làm việc độc lập, tư duy logic. Đam mê với lĩnh vực chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên – Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông.
Có từ 3 năm kinh nghiệm về lập trình phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng Power Platform hoặc các ngôn ngữ phổ biến khác hiện nay.
Có kiến thức về nền tảng Microsoft 365 như: Power App, Power Automate, Teams, SharePoint, ...
Có kiến thức về các công nghệ sau là một lợi thế: C#, JavaScript, NodeJS, HTML, CSS.
Có khả năng làm việc độc lập, tư duy logic. Đam mê với lĩnh vực chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp khác: Phụ cấp cơm, gửi xe, điện thoại. Quà tặng sinh nhật Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN. Bảo hiểm sức khỏe
Phụ cấp khác: Phụ cấp cơm, gửi xe, điện thoại.
Quà tặng sinh nhật
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN.
Bảo hiểm sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12-Tầng 13,Tòa nhà Miss Áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

