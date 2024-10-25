Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé., Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Làm việc với các phòng ban khi có yêu cầu về phần mềm. Phân tích yêu cầu và thiết kế phần mềm. Thực hiện phát triển phần mềm trên Power Platform. Đào tạo và hỗ trợ người dùng sử dụng và khai thác các App do team App quản lý. Xử lý sự cố, cải tiến các app theo sự phân công của Trưởng nhóm App. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới trong phát triển App và trong các hoạt động khác của Tập đoàn.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên – Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông. Có từ 3 năm kinh nghiệm về lập trình phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng Power Platform hoặc các ngôn ngữ phổ biến khác hiện nay. Có kiến thức về nền tảng Microsoft 365 như: Power App, Power Automate, Teams, SharePoint, ... Có kiến thức về các công nghệ sau là một lợi thế: C#, JavaScript, NodeJS, HTML, CSS. Có khả năng làm việc độc lập, tư duy logic. Đam mê với lĩnh vực chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp khác: Phụ cấp cơm, gửi xe, điện thoại. Quà tặng sinh nhật Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN. Bảo hiểm sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

