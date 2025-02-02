Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sarimi A2, Sala, P. An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

1. Tối ưu kịch bản quảng cáo trên sản phẩm Mobile App

Nghiên cứu, lên ý tưởng các kịch bản khai thác quảng cáo, định dạng quảng cáo trong app.

Đánh giá hiệu quả các kịch bản quảng cáo trong app cùng Product Team.

Đảm bảo chất lượng trải nghiệm người dùng.

2. Tối ưu eCPM trên các Ad Mediation

Setup các Ad Mediation như Admob Mediation, MAX Mediation,...

Phân tích app, dòng app để thiết lập bidding, waterfall để tối ưu eCPM tốt và chiếm được nhiều lượt hiển thị.

Phân tích dữ liệu từ Ad Mediation, thiết lập A/B testing nhằm cải tiến, tối ưu eCPM.

3. Phối hợp cùng các team liên quan

Phối hợp cùng Product team để lên ý tưởng, thực hiện các kịch bản kiếm tiền tối ưu.

Phân tích App flow để đưa ra các vị trí đặt quảng cáo (IAA) hoặc gói thanh toán (IAP), phân tích số liệu về match rate, show rate, eCPM từng vị trí để phối hợp với team Dev để tối ưu.

Phối hợp cùng team Marketing để đánh giá hiệu quả khai thác người dùng trên các Ad Network khác nhau.

4. Làm việc với các đối tác Ad Network: Google, Admob, Facebook, Unity, Applovin...

Phối hợp với các đối tác để áp dựng các phương án tối ưu cho từng mạng quảng cáo.

Cập nhật, thử nghiệm liên tục các tính năng mới, thị trường mới của các mạng quảng cáo.

Giải quyết các vấn đề phát sinh như quảng cáo bị lỗi, quảng cáo vi phạm chính sách chung của các nền tảng.

Có từ 6 tháng kinh nghiệm với vị trí tương đương.

Có hiểu biết về thị trường mobile App/Game toàn cầu, nắm bắt các trend thịnh hành phục vụ các ý tưởng quảng cáo.

Có tư duy phân tích số liệu, khả năng xử lý, thích ứng vấn đề nhạy bén.

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo để làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài.

Chủ động nghiên cứu học hỏi không ngại khó khăn.

Quyết liệt, bám sát mục tiêu và khả năng giải quyết vấn đề.

Thu nhập: Cạnh tranh.

Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến (02 lần/năm).

Thời gian làm việc: 8.0h/ngày (Từ 8h45-18h; nghỉ trưa từ 12h15 - 13h30, Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 và 01 ngày Thứ Bảy cho hoạt động Học tập & Gắn kết.

Phụ cấp ăn trưa và ăn nhẹ hàng tháng: 1.350.000 VNĐ.

Nghỉ phép: 12 ngày/năm (đối với nam), 18 ngày/năm (đối với nữ).

Phúc lợi: Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau; khám sức khỏe hàng năm, ăn trưa, gửi xe.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Được hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thiết bị cấu hình cao và không gian giải trí tại văn phòng...

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước (nghỉ Lễ/phép, BHXH, BHYT...).

Các hoạt động du lịch, dã ngoại hàng quý, liên hoan hàng tháng.

