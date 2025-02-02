Tuyển Kế toán nội bộ Công ty tnhh Đá Villa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 ,đường D12 ,Phường Phước Long B,thành phố Thủ Đức,tphcm, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.



- Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.



- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.



- Tổng hợp và theo dõi công nợ khách hàng.



- Soạn thảo và lưu trữ hợp đồng lao động.



- Lập các tài liệu liên quan đến đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng...



- Theo dõi, quản lý và đối chiếu các khoản tạm ứng, thanh toán, quỹ tiền mặt.



- Lập hóa đơn, quản lý thu, chi cho các hoạt động, nhân viên, cán bộ của doanh nghiệp.



- Xây dựng và quản lý quỹ lương. Điều hành cơ chế trả lương: cách tính và thanh toán lương.



- Theo dõi các chế độ bảo hiểm của người lao động như Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT, BHXH.



- Thống kê, phân tích, xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Qua đó, cung cấp thông tin, đưa ra quan điểm, ý kiến tư vấn về định hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai.



- Lập báo cáo tài chính, tính toán kết quả kinh doanh thực tế của công ty vào cuối kỳ hoặc khi được yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiêp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành QTKD, XNK, Marketing, thương mại

- Tiếng anh khá

- Cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm

- Chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty tnhh Đá Villa Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, team building, sinh nhật, lễ, thưởng, trợ cấp, lương tháng 13, 14...

- Mức lương: 7 – 9 triệu (trao đổi thêm tùy vào năng lực) + hoa hồng

- Được tạo điều kiện để phát triển và thăng tiến.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp vui vẻ dễ thương, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh Đá Villa

