Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Phú Bảo Medical làm việc tại Long An thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô C21 Đường D2, KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Phân tích lỗi và giám sát hệ thống theo quy định.

Kiểm soát đơn hàng, xử lý phôi, hàng thử nghiệm trên chuyền, đảm bảo không ứ trong sản xuất

Giám sát chặt chẽ chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001

Sắp xếp, bố trí nhân viên phù hợp.

Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm tại các công đoạn

Giám sát chất lượng nguyên liệu, vật tư, bao bì đầu vào tại nhà cung ứng, khi nhập kho và sản xuất

Giám sát các hoạt động: Điều kiện nhà xưởng, vệ sinh các thiết bị.

Báo cáo tình trạng, số lượng sản phẩm lỗi, nguyên nhân gây ra lỗi, hướng xử lí.

Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo sự điều động của cấp trên

Thu thập, tiếp nhận, ghi nhãn và/ hoặc phân tích các mẫu bằng cách sử dụng đúng thiết bị thí nghiệm.

Thiết kế và thực hiện thí nghiệm, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm phù hợp với quy trình tiêu chuẩn, ghi lại những quan sát và giải thích các phát hiện.

Lưu trữ tất cả các dữ liệu thí nghiệm và kết quả thử nghiệm một cách chính xác, ở định dạng quy định (bằng văn bản và trên hệ thống máy tính).

Tổ chức và lưu trữ tất cả các chất hóa học, chất lỏng và khí nén theo hướng dẫn an toàn.

Đảm bảo rằng các hướng dẫn an toàn được tuân thủ mọi lúc trong phòng thí nghiệm.

Duy trì nhật ký hàng ngày và sổ ghi chép thiết bị.

Vệ sinh, khử trùng, bảo dưỡng, hiệu chuẩn dụng cụ thí nghiệm.

Đặt hàng vật dụng thí nghiệm khi được yêu cầu.

Luôn cập nhật những phát triển khoa học kỹ thuật có liên quan.

Hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng trở lên.

Biết Excel thống kê, hiểu biết về 5S.

Có kinh nghiệm QC hoặc kinh nghiệm trong phòng Lab từ 2-3 năm.

Có khả năng chịu được áp lực cao trong giai đoạn phát triển sản phẩm mới

Tại Phú Bảo Medical Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 14.000.000 VNĐ/ tháng

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Xem xét điều chỉnh lương theo năng lực

Có các hoạt động Team building.

Du lịch công ty và tổ chức Party trong công ty (Giáng sinh, sinh nhật...).

Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (8h/ ngày, nghỉ giữa ca 30 phút được tính vào thời gian làm việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phú Bảo Medical

