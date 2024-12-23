Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Tami Natural Home làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty TNHH Tami Natural Home
- Long An:
- Lô 48, đường số 11, KCN Tân Đức, X. Hựu Thạnh, H. Đức Hòa, T. Long An, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra vệ sinh máy chiết rót trước và sau khi chiết rót.
- Kiểm tra bao bì trước khi chiết.
- Kiểm tra định lượng sản phẩm.
- Kiểm tra dịch trước khi chiết rót, kiểm tra bao bì và vòi cho đúng sản phẩm (cấu phần).
- Kiểm tra nắp vòi khi vừa chiết phải đảm báo chặt không bị xì chảy, vòi theo chiều tùy sản phẩm.
- Kiểm tra date đúng thông tin của sản phẩm.
- Kiểm tra dán tem nhãn, màng co.
- Kiểm tra in nắp ép kim.
- Đếm số lượng trong hộp thùng.
- Lưu mẫu thành phẩm.
- Và các việc khác theo yêu cầu cấp trên.
* Quyền lợi
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Tăng lương hàng năm.
- Thưởng lễ tết, quà sinh nhật, bánh trung thu, hỗ trợ nuôi con nhỏ
- Lương tháng 13,14
- Chế độ bảo hiểm theo Luật lao động.
- Du lịch hàng năm & tham gia các tour thực tế của công ty.
- Môi trường làm việc tốt, năng động, cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân
* Nơi làm việc: Lô 48, đường số 11, KCN Tân Đức, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạp Tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...);
- Kỹ năng giao tiếp tốt, phân tích và lập báo cáo tốt;
- Hiểu biết về các tiêu chuẩn và quy định chất lượng;
- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề;
- Có sức khỏe và làm việc theo ca hoặc tăng ca.
=> NHẬN VIỆC SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2025
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tami Natural Home
