Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Tomosia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 1 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Nhận thông tin và tham gia thảo luận trực tiếp về yêu cầu của khách hàng

• Lên kế hoạch test (test plan), kịch bản test (test case) và chuẩn bị dữ liệu test (test data)

• Test các dự án website, app và phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án

• Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test

• Thực hiện test, log lỗi và theo dõi tiến độ fix bug

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí Tester full-time, có kinh nghiệm lập Test Plan, thiết kế Test Case, Test Data

• Cẩn thận, chi tiết, và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

• Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh là một lợi thế

• Biết và đã sử dụng các tool về tracking bugs và quản lý task như Redmine, ...

Tại Công ty TNHH Tomosia Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, từ 10.000.000 – 15.000.000 Vnd

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

• Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.

• Được thưởng lương tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng lễ tết...

• Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tomosia Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin