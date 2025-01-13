Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 19A Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Giám sát chất lượng dịch vụ kiểm duyệt nội dung, sản phẩm trên sàn TMĐT
Phân tích và đánh giá, chấm điểm chất lượng
Phối hợp cùng phòng đào tạo để đào tạo nghiệp vụ tới nhân viên, nâng cao năng lực làm việc của nhân viên
Phối hợp với nội bộ để hoàn thiện các quy trình
Quản lý hiệu suất để đạt được các KPI về năng suất, độ chính xác.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm ở vị trí QA/QC hoặc 2 - 3 năm kinh nghiệm trong mảng kiểm duyệt nội dung/ hình ảnh
Có thể xoay ca 6:00 – 14:00, 14:00 – 22:00
Khả năng giao tiếp và đọc khá Tiếng Anh - Tiếng Trung (TOEIC 650 và HSK4 trở lên hoặc tương đương)
Có kỹ năng đào tạo và làm việc nhóm

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Bảo hiểm theo Luật Lao động Việt Nam
Cơ hội thăng tiến, tăng lương 1 lần/năm
Thưởng định kỳ: 2 lần/năm
Thưởng, quà tặng vào các ngày Lễ
Hoạt động: Tiệc sinh nhật, Town Hall, Hoạt động gắn kết nhân viên
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp đi lại & phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8 và Tầng 10, Tòa nhà SCETPA, Số 19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

