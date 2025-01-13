Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19A Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Giám sát chất lượng dịch vụ kiểm duyệt nội dung, sản phẩm trên sàn TMĐT

Phân tích và đánh giá, chấm điểm chất lượng

Phối hợp cùng phòng đào tạo để đào tạo nghiệp vụ tới nhân viên, nâng cao năng lực làm việc của nhân viên

Phối hợp với nội bộ để hoàn thiện các quy trình

Quản lý hiệu suất để đạt được các KPI về năng suất, độ chính xác.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm ở vị trí QA/QC hoặc 2 - 3 năm kinh nghiệm trong mảng kiểm duyệt nội dung/ hình ảnh

Có thể xoay ca 6:00 – 14:00, 14:00 – 22:00

Khả năng giao tiếp và đọc khá Tiếng Anh - Tiếng Trung (TOEIC 650 và HSK4 trở lên hoặc tương đương)

Có kỹ năng đào tạo và làm việc nhóm

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Bảo hiểm theo Luật Lao động Việt Nam

Cơ hội thăng tiến, tăng lương 1 lần/năm

Thưởng định kỳ: 2 lần/năm

Thưởng, quà tặng vào các ngày Lễ

Hoạt động: Tiệc sinh nhật, Town Hall, Hoạt động gắn kết nhân viên

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp đi lại & phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

