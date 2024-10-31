Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- CN7, đường N4,Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, P.Phú Tân, Điện Biên Phủ, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào cho đến khi xuất hàng thành phẩm.
- Giám sát chất lượng từng Nhà cung cấp (bao bì, nguyên liệu, gia vị)… và xử lý các phản hồi về chất lượng hàng sau khi nhận của Nhà cung cấp.
- Giám sát quá trình sản xuất, quá trình làm việc của nhân viên, công nhân… đảm bảo nguyên liệu được sử dụng hợp lý, sản phẩm được thao tác đúng quy trình…
- Trực tiếp cùng tham gia vào quá trình sản xuất (khi cần).
- Giải quyết hàng giữ lại, hàng không đạt chất lượng, các sự cố khác có liên quan đến chất lương.
- Chủ động phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết sự cố để không ảnh hưởng đến sản xuất.
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình chung theo tiêu chuẩn FSSC và BRC.
- Tham gia thực hiện thẩm định quy trình, tài liệu trước khi ban hành.
- Đề xuất cải tiến hệ thống phù hợp với thực tế hoạt động và tiêu chuẩn.
- Đánh giá, theo dõi các thông tin thay đổi để cập nhật hệ thống kịp thời.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng/ Đại học chuyên nghành thực phẩm, sinh học.
- Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương ở công ty sản xuất và chế biến Thực phẩm.
- Ưu tiên ứng viên sống gần công ty.
- Yêu cầu công việc: Có tinh thần ham học hỏi, có tính cẩn thận, biết quan sát đánh giá, có tinh thần tự giác.
- Làm việc có trách nhiệm, có thể làm ngoài giờ để giải quyết công việc khi có yêu cầu.
- Có thể làm việc theo ca.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 60 ngày.
Cơ hội huấn luyện: Cơ hội phát triển và thăng tiến.
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi.
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00 từ Thứ 2 - Thứ 7.
Thời gian làm việc:
Đồng nghiệp: Môi trường trẻ, cởi mở, hòa đồng, thân thiện.
Nhận 85% lương chính thức trong thời gian thử việc.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, theo quy định của pháp luật.
Ngày nghỉ: Chủ Nhật.
Lương: 15 Tr - 20 Tr VND.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 219 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

