Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Quản lý quá trình kiểm tra xuất hàng / Manage the process of inspection and shipment.

Đảm nhiệm cải thiện than phiền/ yêu cầu chất lượng từ thị trường / Handle the improvement of complaints/quality requests from the market.

Quản lý các hành động khắc phục phòng ngừa liên quan chất lượng sản phẩm (NHS)/ Manage corrective and preventive actions related to product quality (NHS).

Đảm nhận hoạt động QMS xây dựng trình tự và duy trình tự tuân thủ quy định và các quy trình nghiệp vụ liên quan / Oversee QMS activities, establish procedures, and ensure compliance with regulations and related business processes.

Chủ quản họp chất lượng / Lead quality meetings.

Tham gia quản lý rủi ro (tham gia nhóm FMEA, 4M) / Participate in risk management (engage in FMEA and 4M teams).

Quản lý hoạt động khoanh vùng và xúc tiến hành động nhanh cho các sự cố chất lượng/ Manage the containment and expedite actions for quality incidents.

Quản lý đầu kỳ, quản lý các báo cáo hàng mới và báo cáo khách hàng / Oversee early-stage management, manage new product reports, and customer reports.

Hỗ trợ đánh giá NCC về QMS/CMS / Support the evaluation of suppliers regarding QMS/CMS.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên/ Graduated with college degree

Sử dụng Tiếng Anh TOEIC 700hoặc tiếng Nhật N3 trở lên/ Proficient in English with TOEIC score of700 or higher and JLPT N3 or higher

3 năm làm việc liên quan quản lý chất lượng hoặc vị trí tương đương / Have 3 years experience in quality management or same rule

Phân tích và giải quyết vấn đề 5WHY/ Ability to analyze and solve problem using 5WHY method

Phân tích nguyên nhân gốc rễ/ Experience with root course analysis

Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/QC)

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương