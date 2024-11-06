Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 28, đường số 2, KCN VSIP 2, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý quá trình kiểm tra xuất hàng / Manage the process of inspection and shipment.
Đảm nhiệm cải thiện than phiền/ yêu cầu chất lượng từ thị trường / Handle the improvement of complaints/quality requests from the market.
Quản lý các hành động khắc phục phòng ngừa liên quan chất lượng sản phẩm (NHS)/ Manage corrective and preventive actions related to product quality (NHS).
Đảm nhận hoạt động QMS xây dựng trình tự và duy trình tự tuân thủ quy định và các quy trình nghiệp vụ liên quan / Oversee QMS activities, establish procedures, and ensure compliance with regulations and related business processes.
Chủ quản họp chất lượng / Lead quality meetings.
Tham gia quản lý rủi ro (tham gia nhóm FMEA, 4M) / Participate in risk management (engage in FMEA and 4M teams).
Quản lý hoạt động khoanh vùng và xúc tiến hành động nhanh cho các sự cố chất lượng/ Manage the containment and expedite actions for quality incidents.
Quản lý đầu kỳ, quản lý các báo cáo hàng mới và báo cáo khách hàng / Oversee early-stage management, manage new product reports, and customer reports.
Hỗ trợ đánh giá NCC về QMS/CMS / Support the evaluation of suppliers regarding QMS/CMS.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên/ Graduated with college degree
Sử dụng Tiếng Anh TOEIC 700hoặc tiếng Nhật N3 trở lên/ Proficient in English with TOEIC score of700 or higher and JLPT N3 or higher
3 năm làm việc liên quan quản lý chất lượng hoặc vị trí tương đương / Have 3 years experience in quality management or same rule
Phân tích và giải quyết vấn đề 5WHY/ Ability to analyze and solve problem using 5WHY method
Phân tích nguyên nhân gốc rễ/ Experience with root course analysis
Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên/ Graduated with college degree
Sử dụng Tiếng Anh TOEIC 700hoặc tiếng Nhật N3 trở lên/ Proficient in English with TOEIC score of700 or higher and JLPT N3 or higher
3 năm làm việc liên quan quản lý chất lượng hoặc vị trí tương đương / Have 3 years experience in quality management or same rule
Phân tích và giải quyết vấn đề 5WHY/ Ability to analyze and solve problem using 5WHY method
Phân tích nguyên nhân gốc rễ/ Experience with root course analysis

Tại Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

Công Ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 28 VSIP II, Đường số 2, KCN Vietnam Singapore Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-quan-ly-chat-luong-qa-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job262673
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà hàng Pizza 4P\'s
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Nhà hàng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nhà hàng Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 26 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 18 - 26 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 05/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Magenweb Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP Magenweb Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà hàng Pizza 4P\'s
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Nhà hàng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nhà hàng Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 26 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 18 - 26 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 05/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Magenweb Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP Magenweb Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất