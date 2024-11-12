Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Unit C, Mapletree, Logistic center, No 1, street 10, Vsip, Thuan An, Binh Duong, Viet Nam, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, tổng hợp dữ liệu

- Hỗ trợ điều tra nguyên nhân sự cố quy trình, sự cố chất lượng

- Quản lý SPC

- Sử dụng minitab

- Thực hiện báo cáo công việc hằng ngày với cấp trên

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thỉ từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật N3 trở lên

- Tiếng Anh trong công việc

- Thành thạo kỹ năng báo cáo

- Tốt nghiệp các ngành hóa, điện tử

Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Khám sức khỏe, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam)

