Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Unit C, Mapletree, Logistic center, No 1, street 10, Vsip, Thuan An, Binh Duong, Viet Nam, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thu thập, tổng hợp dữ liệu
- Hỗ trợ điều tra nguyên nhân sự cố quy trình, sự cố chất lượng
- Quản lý SPC
- Sử dụng minitab
- Thực hiện báo cáo công việc hằng ngày với cấp trên
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thỉ từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Nhật N3 trở lên
- Tiếng Anh trong công việc
- Thành thạo kỹ năng báo cáo
- Tốt nghiệp các ngành hóa, điện tử
Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam)
