Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Unit C, Mapletree, Logistic center, No 1, street 10, Vsip, Thuan An, Binh Duong, Viet Nam, Thị xã Thuận An

- Thu thập, tổng hợp dữ liệu
- Hỗ trợ điều tra nguyên nhân sự cố quy trình, sự cố chất lượng
- Quản lý SPC
- Sử dụng minitab
- Thực hiện báo cáo công việc hằng ngày với cấp trên
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thỉ từ cấp trên

- Tiếng Nhật N3 trở lên
- Tiếng Anh trong công việc
- Thành thạo kỹ năng báo cáo
- Tốt nghiệp các ngành hóa, điện tử

Khám sức khỏe, du lịch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công Ty TNHH Vật Liệu Băng Keo Nitto Denko (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C, Kho Mapletree, số 1 đường số 10, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

