Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - cụm cn cầu giát, duy tiên, hà nam, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng cho các dự án, công trình xây dựng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để cập nhật, điều chỉnh hồ sơ phù hợp với yêu cầu dự án.

- Lưu trữ và quản lý hồ sơ một cách khoa học, dễ tra cứu khi cần thiết.

- Cụ thể sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam.

- Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học chuyên nghành Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng,.....

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực: 02 năm trở lên.

- Có kỹ năng làm việc độc lập, tư duy trong công việc, chủ động xử lý các công việc phát sinh và làm việc theo nhóm tốt; Trung thực, ham học hỏi, nhiệt tình, cẩn trọng...

- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc: Ms Office, Auto Cad,...

- Sẵn sàng đi công tác công trường theo sự điều động của Công ty.

- Ưu tiên các ứng viên có nhiều kinh nghiệm, gắn bó lâu dài, hộ khẩu Hà Nam.

Tại Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.

- Được tham gia đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

- Được đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.

- Được làm việc trong môi trường tích cực.

- Được hưởng các chế độ của Công ty theo quy định: Ngày Lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác..... Được tham gia du lịch/teambuilding hằng năm...

- Các chế độ khác theo thỏa thuận trực tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.