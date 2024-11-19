Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- cụm cn cầu giát, duy tiên, hà nam, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng cho các dự án, công trình xây dựng.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để cập nhật, điều chỉnh hồ sơ phù hợp với yêu cầu dự án.
- Lưu trữ và quản lý hồ sơ một cách khoa học, dễ tra cứu khi cần thiết.
- Cụ thể sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam.
- Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học chuyên nghành Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng,.....
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực: 02 năm trở lên.
- Có kỹ năng làm việc độc lập, tư duy trong công việc, chủ động xử lý các công việc phát sinh và làm việc theo nhóm tốt; Trung thực, ham học hỏi, nhiệt tình, cẩn trọng...
- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc: Ms Office, Auto Cad,...
- Sẵn sàng đi công tác công trường theo sự điều động của Công ty.
- Ưu tiên các ứng viên có nhiều kinh nghiệm, gắn bó lâu dài, hộ khẩu Hà Nam.

Quyền Lợi

- Mức lương: Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.
- Được tham gia đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
- Được đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.
- Được làm việc trong môi trường tích cực.
- Được hưởng các chế độ của Công ty theo quy định: Ngày Lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác..... Được tham gia du lịch/teambuilding hằng năm...
- Các chế độ khác theo thỏa thuận trực tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội

Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cụm công nghiệp Cầu Giát, Xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

