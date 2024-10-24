Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Khu công nghiệp Mỹ Thuận, Mỹ Lộc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đi đến các nhà máy lắp ráp, liên lạc với họ để đánh giá lại chất lượng sản phẩm, phân loại, v.v. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm bị báo lỗi Hoàn thành các nhiệm vụ khác được cấp trên giao

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên những ứng viên thông thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung Thành thạo phần mềm văn phòng, có trách nhiệm cao Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo tại nhà máy Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến chất lượng tại các nhà máy lắp ráp Cần thường xuyên đi đến nhà máy của khách hàng ở Việt Nam (Tại Nam Định)

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15-20 triệu, ứng viên có điều kiện tốt có thể thương lượng thêm Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn Thưởng các dịp lễ, Tết Tham gia BHXH, BHYT, BHTN Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết Được đào tạo về nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.