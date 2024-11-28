Tuyển System Administrator CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hội Sở - Lầu 2, tòa nhà Him Lam, 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị hệ thống ảo hóa VMware, hệ thống lưu trữ, backup SAN/ NAS;

Cài đặt, cấu hình, vận hành và quản lý các hệ thống máy chủ Windows Server, Linux Server (Redhat, Ubuntu, CentOS)

Theo dõi, xử lý sự cố và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến các hệ thống hạ tầng cơ sở, máy chủ và hệ thống lưu trữ. Báo cáo hoạt động của hệ thống cho quản lý trực tiếp.

Vận hành, giám sát hoạt động và thực hiện các yêu cầu cập nhật hệ thống. Đảm bảo vận hành các hệ thống đúng theo quy trình, tài liệu kĩ thuật.

Quản lý và triển khai các chính sách, phân quyền đối với Active Directory, Group Policy, File Server và dịch vụ Microsoft Office 365.

Sao lưu dữ liệu các hệ thống theo đúng quy định, tần suất, đảm bảo các bản sao lưu an toàn và có khả năng khôi phục.

Phối hợp với phòng ban nhóm nghiệp vụ khác thực hiện các dự án CNTT.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Mạng máy tính, CNTT, Điện tử - viễn thông hoặc chuyên ngành tương đương.

Ưu tiên ứng viên làm vị trí tương tự 02 năm trong ngành chứng khoán, tài chính, ngân hàng.

Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về quản trị hệ thống tương tự.

Có kinh nghiệm về hệ thống ảo hoá và các chứng chỉ liên quan: VMware, vSphere-ESXi version 7.0 trở lên, Hyper V,...

Có các chứng chỉ về quản lý hệ thống và mạng như: MCSA, MCSE, CCNA, Linux LPI 1 & 2 hoặc tương đương

Có khả năng tự tìm tòi học hỏi, yêu thích và đam mê ứng dụng các công nghệ mới.

Kiến thức cơ bản về hệ thống, mạng, an toàn và bảo mật thông tin, có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý sự cố phần mềm/ xử lý sự cố hệ thống.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn, quản lý được cảm xúc bản thân.

Khả năng tư duy và giải quyết vấn đề.

Chủ động và chịu được áp lực trong công việc.

Có khả năng đưa ra quyết định, quản lý và đánh giá rủi ro.

Có trách nhiệm cao trong công việc.

Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho nhân viên

Thưởng hoàn thành công việc

Khám sức khỏe định kỳ

Thăm hỏi: thai sản, hiếu hỉ, ốm đau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

