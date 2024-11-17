Tuyển Tài chính Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính.
Dự báo kết quả kinh doanh, đánh giá tài chính cho các dự án nhằm đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu rủi ro
Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, dòng tiền, sự vận động của dòng tiền
Lập cáo cáo tài chính, phân tích kết quả kinh doanh của công ty
Cân đối dòng tiền, tối ưu chi phí
Phối hợp cùng phòng ban khác xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán...
Có ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương, có kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định tài chính
Có chứng chỉ kế toán trưởng, nắm vững nghiệp vụ kế toán
Có năng lực nghiệp vụ tài chính kế toán.
Chỉn chu, nhiệt tình, có trách nhiệm.
Khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề tốt và kiểm soát công việc, thời gian theo đúng kế hoạch
Ứng viên giao tiếp được tiếng Anh tốt là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận + thưởng
Checkpoint định kỳ 2 lần/năm.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước
Làm việc 5 ngày/tuần từ T2 - T6, nghỉ thứ 7, chủ nhật, phép năm và các ngày lễ theo quy định.
Nghỉ phép năm 12 ngày.
Thời gian làm việc: 8h-12h và 13h30 - 17h30
Thưởng chính sách sinh nhật, kết hôn, sinh con,...
Cấp thiết bị văn phòng để phục vụ công việc (máy tính, văn phòng phẩm,...)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng.
Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.
Được tham gia các khóa đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình

