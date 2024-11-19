Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 113 Đường 30 tháng 4, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thiết kế các sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online trên các kênh truyền thông của công ty: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing...

Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: billboard, standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, leaflet, flyer, voucher,v.v.

Theo dõi, chịu trách nhiệm tiến độ sản xuất, in ấn, thi công các ấn phẩm quảng cáo đảm bảo đúng theo yêu cầu của các sự kiện.

Làm việc với copywriter và quản lý trực tiếp để lên ý tưởng và thực hiện các thiết kế theo kế hoạch.

Thực hiện chụp hình, quay phim, chạy chương trình trong các event.

Tham gia lên ý tưởng, kế hoạch cho các sự kiện và chiến dịch truyền thông của công ty.

Các công việc khác theo điều phối của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo phần mềm và công nghệ thiết kế hiện đại (InDesign, Illustrator, Dreamweaver, AI, Photoshop)

Có gu thẩm mỹ

Style thiết kế sang trọng

Có thể dựng được các video đơn giản là một lợi thế.

Sức khoẻ tốt

Ham học hỏi, đặc biệt lĩnh vực bất động sản

Có khả năng làm việc nhóm

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định + Hoa hồng

Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm

Thưởng cuối năm (thưởng từ 1-3 tháng lương tháng 13), thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Tập đoàn.

Thưởng tất cả các ngày Lễ trong năm (8/3, Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 & 01/05, 2/9....)

Du lịch trong nước 2 lần/ năm (nghỉ 4 ngày).

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ, đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home

