Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/1 đường số 5, phường 7, Quận Gò Vấp, TPHCM, Gò Vấp

Tiếp nhận thông tin dự án và tiến hành khảo sát;

Triển khai thiết kế và khái toán cơ sở theo quy trình: (Thiết kế cơ sở: Mặt bằng định vị, Sơ đồ công nghệ, Sơ đồ cao trình, Mặt bằng xây dựng, mặt bằng bố trí thiết bị);

Triển khai tính toán công nghệ, đưa ra phương án kỹ thuật tối ưu, tính toán kích thước các hạng mục công trình;

Kết hợp với Phòng R&D và Phòng Vận hành để đưa ra quy trình công nghệ hợp lý và tối ưu;

Triển khai bố trí mặt bằng dựa trên công nghệ và tính toán kích thước bể;

Triển khai dự toán và báo giá các thiết bị và đường ống công nghệ;

Gửi bản vẽ mặt bằng và BOQ thông số các thiết bị cho bộ phận thiết kế điện triển khai lập báo giá và bản vẽ kỹ thuật, kèm theo deadline thực hiện cho bộ phận thiết kế điện.

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Chuyên môn: Khối ngành Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường.

Kinh nghiệm: từ 2 – 3 năm trở lên ở vị trí tương đương;

Ngoại ngữ: Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản.

Tin học: Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo phần mềm Autocad.

Kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng trình bày, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích/ tổng hợp, kỹ năng giám sát, kỹ năng thuyết phục…

Được giao kết hợp đồng lao động sau khi kết thúc thời gian thử việc theo quy định của pháp Luật;

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật (Công ty không nợ tiền BHXH);

Được tham gia Bảo hiểm tai nạn 24/24 (đối với toàn thể CB-CNV);

Được tham gia Bảo hiểm bảo vệ sức khỏe (đối với cấp quản lý hoặc/và CB-CNV làm việc từ đủ 03 năm tại công ty, công ty đại diện mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân của nhân viên,...);

Được ứng lương vào giữa tháng và chi trả lương vào ngày cuối tháng;

Được Thưởng tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty; Thưởng giới thiệu nhân sự; Thưởng giới thiệu dự án; Thưởng giới thiệu nhà cung cấp/ nhà thầu phụ;

Được xem xét điều chỉnh lương định kỳ hằng năm;

Được nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định của Luật;

Được thưởng vào các ngày nghỉ Lễ trong năm;

Được tặng quà sinh nhật hằng năm cho CB-CNV; Tặng quà cho nhân viên nữ nhân dịp các ngày lễ 8/3, 20/10;

Được tặng quà cho con của CB-CNV nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu;

Được công ty quan tâm và thực hiện các chế độ thăm hỏi: hiếu sự, hỷ sự, ốm đau, thai sản,... đối với CB-CNV và người thân của CB-CNV theo chính sách phúc lợi và công đoàn của Công ty;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao;

Được tham gia các chương trình huấn luyện, đào tạo, Teambuiding, Thanks Party;

Được tham gia các chương trình thiện nguyện của công ty

Được tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm;

Được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị, dụng cụ để thực hiện công việc;

Được trang bị thư viện Sách để CB-CNV trau dồi kiến thức và kỹ năng sống;

Được trang bị đầy đủ các phương tiện xe ô tô và các phụ kiện kèm theo như: chăn mền, nước suối, khăn lạnh, nón, khẩu trang, cồn sát khuẩn trên tất cả các xe để đưa đón CB-CNV đi công tác;

Được cấp phát đầy đủ đồng phục, áo mưa, áo khoác cho CB-CNV hằng năm;

Được tập Gym miễn phí tại văn phòng;

Được giữ xe và bảo quản xe an toàn tại nhà xe của công ty.

