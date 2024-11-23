Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần iCheck làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 Đường số 20, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển tập khách hàng Doanh nghiệp tiềm năng phù hợp với dịch vụ, giải pháp mà iCheck cung cấp.

Phân tích đúng nhu cầu, tư vấn cho các khách hàng hiểu và áp dụng các giải pháp công nghệ, giúp các doanh nghiệp thành công trong việc chuyển đổi số, nâng cao hiệu suất làm việc và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Tạo ra giá trị cho doanh nghiệp bằng việc tư vấn và mang lại giải pháp phù hợp, hưởng thu nhập trên giá trị mình tạo ra cho khách hàng và iCheck.

Theo dõi, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tiềm năng từ khâu tư vấn đến chốt hợp đồng;

Tiếp thu ý kiến từ khách hàng, kết hợp với các bộ phận Phát triển sản phẩm, Chăm sóc khách hàng để xây dựng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

Duy trì tốt mối quan hệ với doanh nghiệp sau bán hàng để gia tăng được nguồn khách hàng giới thiệu khách hàng, nâng cấp gói dịch vụ hoặc bán thêm nhiều sản phẩm khác

Xử lý nhanh chóng những phản hồi từ phía khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học không phân biệt các chuyên ngành.

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm ở các vị trí Sales, nhân viên bán hàng, chuyên viên tư vấn, Business Development, chuyên viên phát triển kinh doanh...

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Thích tự học, tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi những cái mới.

Có khát vọng, thích dấn thân, thích chinh phục thử thách, khám phá năng lực và giới hạn của bản thân.

Kiên trì, khả năng chịu áp lực trong công việc.

Có laptop cá nhân

Tại Công ty cổ phần iCheck Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập dựa trên năng lực và không giới hạn (Bao gồm: Lương cứng từ 6.500.000 - 12.500.0000 + phụ cấp + hoa hồng 5%-20%+ thưởng)

Môi trường làm việc toàn 9x năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân

3 tháng/lần xét tăng lương hoăc ̣tạo cơ hội phát triển lên vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần iCheck

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin