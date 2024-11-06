Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
- Đà Nẵng: STH 41.47 Đường số 4, P. Phước Hải (KĐT Lê Hồng Phong 2), TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Giới thiệu, tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của Spa
Hỗ trợ các bộ phận khác trong các hoạt động dịch vụ Spa.
Chăm sóc khách hàng
Luôn cập nhật, báo cáo cho quản lý các trường hợp phát sinh
Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ Quản lý trực tiếp.
Ca 1: 8h00 – 18h00
Ca 2: 09h00 – 19h00
Địa điểm làm việc:
Chi Nhánh Nha Trang: STH 41.47 Đường số 4, P. Phước Hải (KĐT Lê Hồng Phong 2), TP Nha Trang
Chi Nhánh Đà Nẵng: 166 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tư vấn, sale....
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động
Hỗ trợ đầy đủ các công cụ: laptop, tai nghe, tài khoản,...
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Lộ trình thăng tiến cụ thể, chế độ lương thưởng rõ ràng
Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
