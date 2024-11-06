Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: STH 41.47 Đường số 4, P. Phước Hải (KĐT Lê Hồng Phong 2), TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Giới thiệu, tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của Spa
Hỗ trợ các bộ phận khác trong các hoạt động dịch vụ Spa.
Chăm sóc khách hàng
Luôn cập nhật, báo cáo cho quản lý các trường hợp phát sinh
Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ Quản lý trực tiếp.
Ca 1: 8h00 – 18h00
Ca 2: 09h00 – 19h00
Địa điểm làm việc:
Chi Nhánh Nha Trang: STH 41.47 Đường số 4, P. Phước Hải (KĐT Lê Hồng Phong 2), TP Nha Trang
Chi Nhánh Đà Nẵng: 166 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, linh hoạt, nhiệt huyết, yêu thích công việc ngành spa, thẩm mỹ, mỹ phẩm
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tư vấn, sale....
Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động
Hỗ trợ đầy đủ các công cụ: laptop, tai nghe, tài khoản,...
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Lộ trình thăng tiến cụ thể, chế độ lương thưởng rõ ràng
Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 14-16 Bình Lợi, P13, Bình Thạnh , HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

