Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC ILM làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Số 306 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoà Mạ, Duy Tiên ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tham gia vào quá trình tuyển sinh của trung tâm, hỗ trợ các hoạt động tiếp thị, truyền thông, tư vấn tuyển sinh. Tiếp nhận thông tin, tư vấn cho học viên tiềm năng về các khóa học, chương trình đào tạo của trung tâm. Hỗ trợ các hoạt động tuyển sinh như: tổ chức sự kiện, hội thảo, gặp mặt, giới thiệu khóa học. Thực hiện các cuộc gọi, email, tin nhắn để giới thiệu khóa học, giải đáp thắc mắc của học viên. Cập nhật thông tin về các khóa học, chương trình đào tạo, chính sách tuyển sinh. Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến tuyển sinh.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học/ có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục là 1 lợi thế Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, giọng nói dễ nghe. Năng động, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề hiệu quả. Có kiến thức cơ bản về các ngành nghề đào tạo của trung tâm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC ILM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực giáo duc Mức lương gồm: (Tổng thu nhập từ 15-30 triệu/tháng) - Lương cứng (Không bị trừ khi không đạt KPI) + Thưởng KPI, thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc (Không giữ thưởng). Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành tuyển sinh giáo dục Được đào tạo về kỹ năng tư vấn, bán hàng và kiến thức chuyên môn Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và thành tích

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC ILM

