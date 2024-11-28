Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 8, Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chính trong điều phối hoạt động quan hệ với trường THPT trong khu vực được phân công và đảm bảo chất lượng của các hoạt động tại các trường THPT trong ngân sách được phân bổ;
Lên kế hoạch, xác định hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ với các trường THPT trong khu vực được phân công nhằm truyền thông thông tin hiệu quả và tích cực đến BGH, giáo viên, học sinh tại các trường THPT; Tạo mối quan hệ win-win với vác trường THPT này.
Lên kế hoạch, xác định hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ với phụ huynh học sinh nhằm cung cấp hiệu quả thông tin cho các phụ huynh;
Hỗ trợ học viên, sinh viên làm quen với môi trường học tập tại trường và lắng nghe, giải đáp các ý kiến, yêu cầu của sinh viên;
Chịu trách nhiệm trong việc tư vấn và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển tuyển, hồ sơ nhập học các chương trình chính quy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm làm việc: 2-5 năm về lĩnh vực liên quan (Tư vấn Tuyển sinh, Sales, Telesales…)
Từng làm trong môi trường giáo dục là điều kiện xét ưu tiên.
Yêu cầu bằng cấp:
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông… hoặc ngành gần.
Yêu cầu khác:
Ưu tiên: Nam giới, sức khỏe tốt.
Giọng nói rõ ràng, tác phong gọn gàng;
Sẵn sàng khả năng đi công tác tỉnh dài ngày;
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Có các kỹ năng: Lãnh đạo, làm việc nhóm, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

Tại Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh so với thị trường + KPI rõ ràng, hợp lý + Thưởng các dịp Lễ, Tết, thành lập trường, sinh nhật,…
BHXH 100% + Bảo hiểm sức khỏe + Khám sức khỏe hàng năm
Hỗ trợ ăn trưa và cung cấp đồng phục, trang thiết bị phục vụ công việc.
Môi trường giáo dục quốc tế, quy trình làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học tập và phát triển cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company

Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

