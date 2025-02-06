Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 400 - 700 USD

Nhân viên PE:
- Nghiên cứu bản vẽ sản phẩm, thiết kế các công đoạn, dây truyền sản xuất, tổ chức triển khai sản xuất thử sản phẩm mới.
- Thử khuôn, đánh giá chất lượng sản phẩm mới, sản phẩm sau sửa chữa
- Ban hành quy trình sản xuất, yếu tố công việc các công đoạn sản xuất, công việc tiêu chuẩn
- Theo dõi giám sát chất lượng sản phẩm trong công đoạn.
- Tham gia các dự án cải tiến nhằm tăng năng suất…tiết giảm chi phí trong quá trình sản xuất.

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành nghề liên quan
- Có kinh nghiệm về công nghệ ép phun nhựa
- Ưu tiên ứng viên Nam

Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tổ 12, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

