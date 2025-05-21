Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tuyển dụng theo kế hoạch định biên nhân sự đã được duyệt và nhu cầu phát sinh theo từng thời điểm.
Soạn mô tả công việc cho từng vị trí, đưa mô tả và yêu cầu rõ ràng nhằm tiếp cận đúng ứng viên.
Liên hệ với các kênh truyền thông quảng cáo, website đăng bài trên các diễn đàn tìm việc làm và triển khai đăng tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng.
Mở rộng kênh đăng tuyển
Gửi thông tin phối hợp cùng phòng MKT đăng bài quảng cáo trên web công ty và các kênh truyền thông khác.
Nhận CV và gửi email xác nhận lại cho tất cả ứng viên. Lọc các CV phù hợp yêu cầu từng vị trí, kiểm tra đánh giá năng lực của các ứng viên trước khi gửi cho các phòng/bộ phận check và book lịch phỏng vấn.
Cùng các quản lý đánh giá ứng viên, làm các thủ tục tiếp nhận nếu ứng viên được nhận để trao đổi, đàm phán lương. Đối với các ứng viên không được nhận sẽ phản hồi email để ứng viên có thông tin.
Tiếp nhận nhân sự mới, thu đủ hồ sơ theo quy định và cho nhân sự ký cam kết bảo mật, thoả thuận thử việc, cam kết đào tạo…phổ biến nội quy, quy định để ứng viên có thông tin cơ bản trong ngày đầu nhận việc.
Phối hợp cùng quản lý phòng có nhân sự mới cùng các bộ phận HC, C&B, đào tạo tiếp nhận nhân viên, cấp trang thiết bị đầy đủ cho ngày đầu nhận việc.
Theo dõi số lượng tuyển dụng và tiếp tục thực hiện tuyển dụng nhân sự các vị trí còn thiếu theo định biên nhân sự của công ty, theo chiến lược phát triển kinh doanh và phát triển hàng năm.
Hỗ trợ soạn thảo thủ tục giấy tờ tiếp nhận nhân sự mới và theo sát nhân sự trong quá trình thử việc, quá trình làm quen với môi trường mới. Đốc thúc các quản lý đào tạo, hướng dẫn công việc, đánh giá rõ ràng kết quả đạt hoặc không đạt.
Thực hiện công việc phát sinh do Cấp quản lý trực tiếp giao thêm.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhân sự, Quản trị nhân lực, Luật, … hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức về việc tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội
Có kĩ năng đàm phán, tương tác và giao tiếp xã hội tốt
Có khả năng lập kế hoạch, chủ động hợp tác tìm hướng giải quyết cho những vấn đề phát sinh.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9-12 triệu
Thưởng các ngày Lễ, Tết.
BHYT,BHXH,các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (sáng: 8h00-12h00, chiều: 13h30 -17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

