Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH GRINCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Ứng viên lý tưởng là người giao tiếp tốt, đàm phán khéo léo và thực sự hiểu con người. Nếu bạn chủ động, hướng đến con người và phát triển trong môi trường nói tiếng Anh năng động, chúng tôi rất mong nhận được đơn đăng ký của bạn!

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công việc của bạn sẽ là:

Giao tiếp với giáo viên nước ngoài và hướng dẫn họ trong quá trình tuyển dụng

Phối hợp với các trường học, đối tác giáo dục để sắp xếp phỏng vấn

Thu thập và sắp xếp hồ sơ, giấy tờ của ứng viên

Theo dõi tiến trình làm việc với từng khách hàng và hỗ trợ kịp thời

Đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng

Yêu cầu:

Trình độ tiếng Anh B2 trở lên (sử dụng tiếng Anh hàng ngày)

Kỹ năng giao tiếp và Thấu hiểu con người

Tự tin, có khả năng thuyết phục – nếu biết đàm phán là một lợi thế

Có kinh nghiệm về sales hoặc marketing là điểm cộng, không bắt buộc

Tại Công ty TNHH GRINCH Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn sẽ nhận được:

Ăn trưa miễn phí mỗi ngày

Xét tăng lương sau 3–6 tháng làm việc

Thưởng hiệu suất hàng tháng

Đào tạo chuyên nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, chủ yếu sử dụng tiếng Anh

Công việc thú vị, năng động – không nhàm chán

Văn phòng tiện lợi, dễ di chuyển, nằm ở vị trí trung tâm

Có cơ hội tham gia đào tạo và làm việc với các chuyên gia trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GRINCH

