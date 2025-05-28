Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH GRINCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH GRINCH
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Công ty TNHH GRINCH

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH GRINCH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tay Mo, Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Ứng viên lý tưởng là người giao tiếp tốt, đàm phán khéo léo và thực sự hiểu con người. Nếu bạn chủ động, hướng đến con người và phát triển trong môi trường nói tiếng Anh năng động, chúng tôi rất mong nhận được đơn đăng ký của bạn!

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công việc của bạn sẽ là:
Giao tiếp với giáo viên nước ngoài và hướng dẫn họ trong quá trình tuyển dụng
Phối hợp với các trường học, đối tác giáo dục để sắp xếp phỏng vấn
Thu thập và sắp xếp hồ sơ, giấy tờ của ứng viên
Theo dõi tiến trình làm việc với từng khách hàng và hỗ trợ kịp thời
Đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng
Yêu cầu:
Trình độ tiếng Anh B2 trở lên (sử dụng tiếng Anh hàng ngày)
Kỹ năng giao tiếp và Thấu hiểu con người
Tự tin, có khả năng thuyết phục – nếu biết đàm phán là một lợi thế
Có kinh nghiệm về sales hoặc marketing là điểm cộng, không bắt buộc

Tại Công ty TNHH GRINCH Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn sẽ nhận được:
Ăn trưa miễn phí mỗi ngày
Xét tăng lương sau 3–6 tháng làm việc
Thưởng hiệu suất hàng tháng
Đào tạo chuyên nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, chủ yếu sử dụng tiếng Anh
Công việc thú vị, năng động – không nhàm chán
Văn phòng tiện lợi, dễ di chuyển, nằm ở vị trí trung tâm
Có cơ hội tham gia đào tạo và làm việc với các chuyên gia trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GRINCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH GRINCH

Công ty TNHH GRINCH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

