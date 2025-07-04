Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/07/2025
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhận các yêu cầu và tư vấn cho các phòng ban có nhu cầu tuyển dụng
- Phối hợp cùng các phòng ban để lập JD và xác định yêu cầu với vị trí cần tuyển (vị trí, số lượng, chất lượng ứng viên,..)
- Tìm kiếm, sàng lọc ứng viên; tổ chức phỏng vấn và đánh giá ứng viên; thỏa thuận về phúc lợi và các điều kiện làm việc
- Tiếp nhận nhân viên mới, theo dõi quá trình và kết quả thử việc
- Lập kế hoạch tuyển dụng: Theo dõi tình hình biến động nhân sự công ty để chuẩn bị những phương án tuyển dụng kịp thời và hiệu quả
- Xây dựng hệ thống tài liệu và công cụ hỗ trợ cho công tác tuyển dụng
- Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên phù hợp nhu cầu tuyển dụng của công ty
- Tiến hành các hoạt động PR thương hiệu tuyển dụng của công ty qua các kênh cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngày liên quan Quản trị Nhân sự, Nhân sự, Hành chính Nhân sự..., ngoại hình dễ nhìn, thân thiện
- Ưu tiên ứng viên có từ 03 năm kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ, FMCG, thời trang, mỹ phẩm,...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng số lượng lớn lao động phổ thông (Tư vấn viên, Kỹ thuật viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng,...)
- Có khả năng phân tích thị trường lao động, báo cáo công việc hiệu quả.
- Có khả năng chịu áp lực rất cao và thay đổi liên tục trong công việc.
- Có tinh thần học hỏi, biết lắng nghe, quan tâm đến người khác

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm
- Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building
- Thưởng Coupon các ngày lễ, tết
- Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Lịch làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h30 - 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

