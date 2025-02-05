Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô NV1
- 16 KĐG Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thanh Trì, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lập Kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu Công ty và các đơn vị phòng ban
Tổ chức thực hiện quu trình tuyển dụng
Tiếp nhận, theo dõi quá trình thử việc
Xây dựng nguồn ứng viên phục vụ nhu cầu tuyển dụng
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (8-10 triệu). LCB thỏa thuận theo năng lực
Thưởng KPI
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: 12 ngày phép năm, Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng..., được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh...
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTT sau khi hết thử việc.
Có cơ hội thăng tiến cao theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.
Được cử tham gia đào tạo các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH
