Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô NV1 - 16 KĐG Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thanh Trì, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Lập Kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu Công ty và các đơn vị phòng ban

Tổ chức thực hiện quu trình tuyển dụng

Tiếp nhận, theo dõi quá trình thử việc

Xây dựng nguồn ứng viên phục vụ nhu cầu tuyển dụng

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự là một lợi thế

Quyền Lợi

Lương cơ bản (8-10 triệu). LCB thỏa thuận theo năng lực

Thưởng KPI

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: 12 ngày phép năm, Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng..., được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh...

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTT sau khi hết thử việc.

Có cơ hội thăng tiến cao theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.

Được cử tham gia đào tạo các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển

