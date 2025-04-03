Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng nguồn ứng viên và thực hiện các chiến dịch truyền thông để tạo nguồn CV theo các vị trí tuyển của công ty.
Phân tích dữ liệu tuyển dụng để đánh giá hiệu quả các kênh tìm kiếm ứng viên.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng để xây dựng talent pool dài hạn.
Thực hiện phỏng vấn, nhìn nhận đánh giá nhân sự, đàm phán ứng viên phù hợp với công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê lĩnh vực tuyển dụng.
Khả năng nhìn nhận, phân tích và đánh giá con người, thành thạo kỹ năng phỏng vấn.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng Sales là một lợi thế.
Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực tuyển dụng.
Có trách nhiệm, Chăm chỉ, máu lửa, chủ động trong công việc.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội:Tầng 2, tòa nhà ATS, số 252 Hoàng Quốc Việt, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội Hồ Chí Minh: Tầng 5, 89 Vạn Kiếp, Phường 3, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

