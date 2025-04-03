Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng nguồn ứng viên và thực hiện các chiến dịch truyền thông để tạo nguồn CV theo các vị trí tuyển của công ty.
Phân tích dữ liệu tuyển dụng để đánh giá hiệu quả các kênh tìm kiếm ứng viên.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng để xây dựng talent pool dài hạn.
Thực hiện phỏng vấn, nhìn nhận đánh giá nhân sự, đàm phán ứng viên phù hợp với công ty.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê lĩnh vực tuyển dụng.
Khả năng nhìn nhận, phân tích và đánh giá con người, thành thạo kỹ năng phỏng vấn.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng Sales là một lợi thế.
Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực tuyển dụng.
Có trách nhiệm, Chăm chỉ, máu lửa, chủ động trong công việc.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
