Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 8, toà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Phân tích yêu cầu tuyển dụng và đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp.

Thu hút các ứng viên có năng lực và xây dựng đội ngũ nhân tài thông qua đăng tuyển, kết nối mạng xã hội, headhunt, v.v.

Sàng lọc, tổ chức đánh giá và phỏng vấn các ứng viên theo yêu cầu công việc.

Tham gia xây dựng quy trình, cơ sở dữ liệu, công cụ phục vụ mục đích tuyển dụng.

Thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động để tư vấn cho trưởng bộ phận liên quan đến hoạt động tuyển dụng.

Hoàn thiện hồ sơ, hợp đồng thử việc, đánh giá thử việc cho nhân sự mới

Thực hiện sắp xếp nhân sự: điều chuyển, bổ nhiệm,.. cho phù hợp giữa các phòng giao dịch

Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế...

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên tuyển dụng.

Có hiểu biết về các trang tìm việc, web đăng tuyển các vị trí Tài chính – Ngân hàng, network rộng trong mảng Tài chính – Ngân hàng.

Kỹ năng xử lí tình huống, diễn đạt tốt.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Có trách nhiệm và nhiệt tình với công việc.

Tính chủ động và linh hoạt cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 12 triệu - 16 triệu/tháng.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến.

Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, barbecues, ...

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: nghỉ phép, BHXH,...

Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty.

Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

