Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh miễn phí/có phí. Tìm kiếm ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau.

Thực hiện các cuộc phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn và theo dõi quá trình tuyển dụng.

Báo cáo và đánh giá tiến độ tuyển dụng cho các vị trí được giao với Trưởng phòng nhân sự hàng tuần (hoặc khi cần).

Lập kế hoạch phát triển kênh TeenUp Careers trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện (Fanpage, LinkedIn, TikTok).

Thiết kế và tạo nội dung thương hiệu tuyển dụng về các vị trí mở (WEJobs), con người (WELearn), văn hóa, và câu chuyện startup (WECrew), v.v.

Báo cáo và đánh giá hiệu quả phát triển thương hiệu với Trưởng phòng nhân sự hàng tuần (hoặc khi cần).

Tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới và đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho họ.

Lên kế hoạch và phát triển các ý tưởng cho các sản phẩm đào tạo nội bộ như Gender 101, Learning Friday, Builder Forum, Base Square, v.v.

Chuẩn bị nội dung, tài liệu, quản lý nhân sự và theo dõi diễn giả/huấn luyện viên/mentor trong suốt quá trình tổ chức sự kiện.

Báo cáo và đánh giá hiệu quả của các hoạt động đào tạo và phát triển với Trưởng phòng nhân sự hàng tuần (hoặc khi cần).

Ứng viên có thành tích (track-record) tuyển dụng hiệu quả số lượng lớn các vị trí khối back office: telesales, marketing, chuyên viên, giáo viên.

Kinh nghiệm headhunt/tuyển dụng trong môi trường giáo dục/công nghệ giáo dục là lợi thế lớn

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức nền tảng về Nhân sự, Bán hàng hoặc Marketing.

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tăng trưởng không giới hạn dựa trên kinh nghiệm và kết quả làm việc thực tế: Lương cứng 9.000.000VNĐ - 15.000.000 VND/tháng đối với senior hoặc 9.000.000 - 12.000.000 VND/tháng đối với Middle/Junior + thưởng performance + thưởng nóng (nếu có).

Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu, Performance Review 03 tháng/lần.

Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, nghỉ kinh nguyệt 90 phút/tháng, v.v...

Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, menu Pantry/Cafeteria thay đổi liên tục, v.v...

Cơ hội được học tập, trau dồi và phát triển sâu các kỹ năng cần thiết với lộ trình đào tạo phát triển rõ ràng cùng đội ngũ Mentor/Buddy dày dặn kinh nghiệm.

Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, TeenUp còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.

Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

