Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1B Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng các vị trí sales, triển khai tuyển dụng đảm bảo hoàn thành đúng quy trình, chỉ tiêu và chất lượng nhân sự được giao.

Khai thác CV các ứng viên, tiến hành sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên.

Nhận kết quả phỏng vấn, đàm phán lương và thực hiện các thủ tục nhận việc - nghỉ việc đối với nhân viên.

Theo sát, chăm sóc ứng viên trong quá trình thử việc.

Làm các báo cáo liên quan đến tuyển dụng.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên.

Có kinh nghiệm làm tuyển mass vị trí tư vấn, sales tại các Doanh nghiệp/Tổ chức khác.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm Telesales, Tư vấn ... Có định hướng phát triển sang mảng tuyển dụng nhân sự.

Khả năng giao tiếp nhanh nhẹn, xử lý tình huống linh hoạt, chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Lương trao đổi theo năng lực trong quá trình phỏng vấn.

Thời gian làm việc : từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ 2 Thứ 7 trong tháng)

Thưởng các ngày lễ trong năm, sinh nhật, thưởng cuối năm, đóng bảo hiểm sau 2 tháng thử việc.

Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên hàng năm.

Đánh giá năng lực và xét nâng lương định kỳ hằng năm.

Các chính sách phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

