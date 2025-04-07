Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Bảo Ngọc, Số 2, phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với kế kinh doanh của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline, quản lý hồ sơ ứng viên.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách ứng viên.

Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ, theo dõi hiệu quả tuyển dụng.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác quản lý nhân sự.

Quản lý ngân sách tuyển dụng và các nguồn lực liên quan.

2. Công tác đào tạo

Đánh giá nhu cầu đào tào, xác định nhân sự cần đào tạo, đề xuất nhân sự cần đào tạo.

Lập kế hoạch đào tạo, thực hiện kế hoạch đào tạo, đánh giá hiệu quả sau đào tạo, đưa ra giải pháp về trường hợp đào tạo chưa đạt yêu cầu.

Xây dựng, đề xuất các loại hình đào tạo

Lập ngân sách đào tạo, theo dõi và điều chỉnh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Thành thạo các kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

