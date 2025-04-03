Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TCG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty.

Lập kế hoạch tuyển dụng dựa vào các đề xuất thực tế. Thông tin kế hoạch về chất lượng ứng viên, phương pháp tuyển dụng, chi phí tuyển dụng,

Lựa chọn các kênh tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng.

Nhận hồ sơ và sàng lọc ứng viên đạt yêu cầu.

Liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu để thông báo phỏng vấn

Xác nhận lịch phỏng vấn với quản lý của các phòng ban cần tuyển dụng.

Phỏng vấn, thương lượng, đàm phán về mức độ đãi ngộ, điều kiện làm việc với ứng viên trúng tuyển.

Soạn thư mời thử việc gửi ứng viên được lựa chọn với thời gian bắt đầu, thời gian thử việc thống nhất với trưởng bộ phận.

Nhận phản hồi của ứng viên và thông báo trưởng bộ phận chuẩn bị tiếp nhận ứng viên.