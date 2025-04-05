Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
- Hà Nội: Số 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Lên kế hoạch, triển khai công việc tuyển dụng nhân sự các vị trí nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự trong công ty
Tìm kiếm và sàng lọc ứng viên phù hợp, tổ chức phỏng vấn, quản lý ứng viên, phối hợp với các Phòng ban/Bộ phận đón tiếp, hướng dẫn nhân sự mới trong quá trình thử việc...)
Tổng hợp dữ liệu liên quan đến tuyển dụng, lập báo cáo tuyển dụng định kỳ
Đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp, hiệu quả cho Công ty
Quản trị nội dung fanpage Tuyển dụng , xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty
Phối hợp xây dựng hệ thống quy trình, tài liệu trong công tác tuyển dụng
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm ngành F&B/FMCG
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, tự tìm tòi và đưa ra giải pháp cho các tình huống khó khăn
Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
Kỹ năng thiết lập mục tiêu, tự chủ trong việc lên kế hoạch và cam kết thực hiện
Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 40.000/ngày
Thưởng hiệu quả kinh doanh
Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả năm, thưởng các dịp Lễ/Tết, phụ cấp ăn trưa...
Xét tăng lương định kỳ
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước
Chính sách phúc lợi tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm,…
Luôn mở rộng cơ hội thăng tiến và phát triển cho CBNV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI