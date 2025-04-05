Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Lên kế hoạch, triển khai công việc tuyển dụng nhân sự các vị trí nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự trong công ty

Tìm kiếm và sàng lọc ứng viên phù hợp, tổ chức phỏng vấn, quản lý ứng viên, phối hợp với các Phòng ban/Bộ phận đón tiếp, hướng dẫn nhân sự mới trong quá trình thử việc...)

Tổng hợp dữ liệu liên quan đến tuyển dụng, lập báo cáo tuyển dụng định kỳ

Đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp, hiệu quả cho Công ty

Quản trị nội dung fanpage Tuyển dụng , xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty

Phối hợp xây dựng hệ thống quy trình, tài liệu trong công tác tuyển dụng

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, luật hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm ngành F&B/FMCG

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, tự tìm tòi và đưa ra giải pháp cho các tình huống khó khăn

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt

Kỹ năng thiết lập mục tiêu, tự chủ trong việc lên kế hoạch và cam kết thực hiện

Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 11 - 14 triệu/tháng

Phụ cấp ăn trưa 40.000/ngày

Thưởng hiệu quả kinh doanh

Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả năm, thưởng các dịp Lễ/Tết, phụ cấp ăn trưa...

Xét tăng lương định kỳ

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước

Chính sách phúc lợi tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm,…

Luôn mở rộng cơ hội thăng tiến và phát triển cho CBNV

