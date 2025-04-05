Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 94 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai công việc tuyển dụng nhân sự các vị trí nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự trong công ty
Tìm kiếm và sàng lọc ứng viên phù hợp, tổ chức phỏng vấn, quản lý ứng viên, phối hợp với các Phòng ban/Bộ phận đón tiếp, hướng dẫn nhân sự mới trong quá trình thử việc...)
Tổng hợp dữ liệu liên quan đến tuyển dụng, lập báo cáo tuyển dụng định kỳ
Đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp, hiệu quả cho Công ty
Quản trị nội dung fanpage Tuyển dụng , xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty
Phối hợp xây dựng hệ thống quy trình, tài liệu trong công tác tuyển dụng

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, luật hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm ngành F&B/FMCG
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, tự tìm tòi và đưa ra giải pháp cho các tình huống khó khăn
Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
Kỹ năng thiết lập mục tiêu, tự chủ trong việc lên kế hoạch và cam kết thực hiện

Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 11 - 14 triệu/tháng
Phụ cấp ăn trưa 40.000/ngày
Thưởng hiệu quả kinh doanh
Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả năm, thưởng các dịp Lễ/Tết, phụ cấp ăn trưa...
Xét tăng lương định kỳ
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước
Chính sách phúc lợi tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm,…
Luôn mở rộng cơ hội thăng tiến và phát triển cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 94 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

