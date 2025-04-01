Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Tuyển dụng các trưởng phòng bán hàng tại các Phòng giao dịch Bảo Hiểm trên phạm vi toàn quốc

Xây dựng chiến lược tuyển dụng hiệu quả, đảm bảo đủ số lượng & chất lượng nhân sự theo KPI.

Chủ động headhunt, lọc ứng viên chất lượng, đàm phán và giữ chân nhân sự mạnh.

Báo cáo tiến độ tuyển dụng & đề xuất phương án tối ưu.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tuyển dụng 2-3 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển ngành Tài chính, Bảo Hiểm

Nắm bắt được xu hướng thị trường lao động tại các tỉnh

Cần có khả năng quản lý và điều phối các chiến dịch tuyển dụng tại nhiều tỉnh thành

Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy, linh hoạt.

Chịu được áp lực, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 17-20 triệu/ tháng.

Chế độ: Tháng lương 13, thưởng hiệu quả theo hiệu suất làm việc, thưởng theo dự án, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

12 ngày phép/ năm.

Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở.

Có cơ hội phát triển bản thân, nghề nghiệp

Bảo hiểm, các chế độ khác theo Luật lao động Việt Nam

Các chế độ du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng 4-5 sao trong và ngoài nước, team building hàng năm từ công ty

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, nhân viên thanh lịch

