Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM
Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
Tuyển dụng các trưởng phòng bán hàng tại các Phòng giao dịch Bảo Hiểm trên phạm vi toàn quốc
Xây dựng chiến lược tuyển dụng hiệu quả, đảm bảo đủ số lượng & chất lượng nhân sự theo KPI.
Chủ động headhunt, lọc ứng viên chất lượng, đàm phán và giữ chân nhân sự mạnh.
Báo cáo tiến độ tuyển dụng & đề xuất phương án tối ưu.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tuyển dụng 2-3 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển ngành Tài chính, Bảo Hiểm
Nắm bắt được xu hướng thị trường lao động tại các tỉnh
Cần có khả năng quản lý và điều phối các chiến dịch tuyển dụng tại nhiều tỉnh thành
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy, linh hoạt.
Chịu được áp lực, tinh thần trách nhiệm cao.
Nắm bắt được xu hướng thị trường lao động tại các tỉnh
Cần có khả năng quản lý và điều phối các chiến dịch tuyển dụng tại nhiều tỉnh thành
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy, linh hoạt.
Chịu được áp lực, tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 17-20 triệu/ tháng.
Chế độ: Tháng lương 13, thưởng hiệu quả theo hiệu suất làm việc, thưởng theo dự án, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
12 ngày phép/ năm.
Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở.
Có cơ hội phát triển bản thân, nghề nghiệp
Bảo hiểm, các chế độ khác theo Luật lao động Việt Nam
Các chế độ du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng 4-5 sao trong và ngoài nước, team building hàng năm từ công ty
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, nhân viên thanh lịch
Chế độ: Tháng lương 13, thưởng hiệu quả theo hiệu suất làm việc, thưởng theo dự án, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
12 ngày phép/ năm.
Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở.
Có cơ hội phát triển bản thân, nghề nghiệp
Bảo hiểm, các chế độ khác theo Luật lao động Việt Nam
Các chế độ du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng 4-5 sao trong và ngoài nước, team building hàng năm từ công ty
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, nhân viên thanh lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PMC BẢO HIỂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI