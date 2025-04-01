Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
- Hà Nội: Số 5 BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập kế hoạch tuyển dụng: Xác định nhu cầu tuyển dụng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo từng giai đoạn.
Đăng tin tuyển dụng: Viết và đăng tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp (website công ty, mạng xã hội, trang tuyển dụng, nội bộ…).
Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ ứng viên.
Tổ chức phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại hoặc trực tiếp.
Phối hợp với các phòng ban để tổ chức phỏng vấn chuyên sâu.
Quản lý dữ liệu ứng viên: Cập nhật và lưu trữ hồ sơ ứng viên, xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng.
Báo cáo và đánh giá: Theo dõi, đánh giá hiệu quả tuyển dụngHỗ trợ công tác khác: Phối hợp với bộ phận nhân sự trong các hoạt động đào tạo, truyền thông nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng hoặc nhân sự.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint…).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng tuyển dụng, LinkedIn, Facebook, Threads
Ưu tiên ứng viên có định hướng nhân sự tổng hợp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng thành tích xuất sắc theo quý.
Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc (đánh giá hiệu suất công việc 2 lần/năm).
Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo lịch của công ty.
Tham gia các hoạt động Sinh nhật, liên hoan hàng tháng, Year End Party, ...
Quà tặng, thưởng trong các dịp lễ lớn: Tết thiếu nhi, 2/9, Tết Dương Lịch, ...
Môi trường startup năng động, chuyên nghiệp, tư duy mở, không giới hạn các việc đề xuất, phát triển ý tưởng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
