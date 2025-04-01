Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 166 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu tuyển dụng của Công ty theo chính sách chung của Tập đoàn;

Kết nối với các đơn vị cung cấp lao động, giới thiệu việc làm ở địa phương để tạo nguồn lao động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng

Xây dựng hệ thống data ứng viên để sử dụng khi có nhu cầu;

Tiếp nhận đề xuất tuyển dụng của các phòng/ban và xử lý theo đúng quy trình

Đăng tuyển thông qua các kênh tuyển dụng để nhận hồ sơ ứng viên và tuyển dụng;

Thường xuyên tương tác, hỗ trợ cán bộ CNV trong quá trình làm việc tại công ty để kịp thời ghị nhận và xử lý các vấn đề phát sinh;

Thường xuyên cập nhật tình hình biến động lao động tại đơn vị để xử lý kịp thời;

Kiểm soát và tối ưu hoá ngân sách tuyển dụng

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhóm ngành Quản trị nhân lực hoặc các nhóm ngành khoa học xã hội

Hiểu yêu cầu tuyển dụng, kỹ năng sàng lọc, phỏng vấn ứng viên tốt

Ít nhất trên 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng

Có khả năng tuyển dụng nhiều vị trí từ văn phòng đến lao động phổ thông

Thu nhập 12-14tr hoặc thoả thuận theo năng lực ứng viên

Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định

12 ngày phép năm, thưởng lễ Tết hàng năm

Lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hàng năm

