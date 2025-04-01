Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera
- Hà Nội: 166 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu tuyển dụng của Công ty theo chính sách chung của Tập đoàn;
Kết nối với các đơn vị cung cấp lao động, giới thiệu việc làm ở địa phương để tạo nguồn lao động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng
Xây dựng hệ thống data ứng viên để sử dụng khi có nhu cầu;
Tiếp nhận đề xuất tuyển dụng của các phòng/ban và xử lý theo đúng quy trình
Đăng tuyển thông qua các kênh tuyển dụng để nhận hồ sơ ứng viên và tuyển dụng;
Thường xuyên tương tác, hỗ trợ cán bộ CNV trong quá trình làm việc tại công ty để kịp thời ghị nhận và xử lý các vấn đề phát sinh;
Thường xuyên cập nhật tình hình biến động lao động tại đơn vị để xử lý kịp thời;
Kiểm soát và tối ưu hoá ngân sách tuyển dụng
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu yêu cầu tuyển dụng, kỹ năng sàng lọc, phỏng vấn ứng viên tốt
Ít nhất trên 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng
Có khả năng tuyển dụng nhiều vị trí từ văn phòng đến lao động phổ thông
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định
12 ngày phép năm, thưởng lễ Tết hàng năm
Lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
