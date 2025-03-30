Tuyển Chuyên viên tuyển dụng HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại HBR Holdings
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng theo nhu cầu công ty.
Đăng tin, tìm kiếm, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên.
Sắp xếp lịch phỏng vấn, hỗ trợ quá trình đánh giá và ra quyết định tuyển dụng.
Đàm phán lương, chế độ đãi ngộ, phản hồi kết quả cho ứng viên.
Xây dựng và quản lý dữ liệu nhân sự tiềm năng, mở rộng mạng lưới tuyển dụng.
Báo cáo tuyển dụng định kỳ, tham gia phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế…
Độ tuổi 21-26 tuổi.
Giao tiếp nhanh nhẹn, có định hướng rõ ràng.
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tuyển dụng, có khả năng tuyển mass, HO hoặc headhunt.
Có Laptop cá nhân.
Độ tuổi 21-26 tuổi.
Giao tiếp nhanh nhẹn, có định hướng rõ ràng.
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tuyển dụng, có khả năng tuyển mass, HO hoặc headhunt.
Có Laptop cá nhân.
Tại HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HBR Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI