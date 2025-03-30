Tuyển Chuyên viên tuyển dụng HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng theo nhu cầu công ty.

Đăng tin, tìm kiếm, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên.

Sắp xếp lịch phỏng vấn, hỗ trợ quá trình đánh giá và ra quyết định tuyển dụng.

Đàm phán lương, chế độ đãi ngộ, phản hồi kết quả cho ứng viên.

Xây dựng và quản lý dữ liệu nhân sự tiềm năng, mở rộng mạng lưới tuyển dụng.

Báo cáo tuyển dụng định kỳ, tham gia phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế…

Độ tuổi 21-26 tuổi.

Giao tiếp nhanh nhẹn, có định hướng rõ ràng.

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tuyển dụng, có khả năng tuyển mass, HO hoặc headhunt.

Có Laptop cá nhân.

Tại HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HBR Holdings

