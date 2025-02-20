Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
- Hà Nội: Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Tìm kiếm và thu hút ứng viên tiềm năng thông qua các kênh tuyển dụng khác nhau như mạng xã hội, trang web tuyển dụng, cơ sở dữ liệu ứng viên, v.v.
Thực hiện các hoạt động sourcing và screening CV để tìm kiếm và đánh giá sơ bộ ứng viên phù hợp
Tiến hành phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại hoặc video call để đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên
Lên lịch và phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức các buổi phỏng vấn
Theo dõi và cập nhật tiến trình tuyển dụng, đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ và đúng tiến độ
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng
Hỗ trợ xây dựng và cải thiện quy trình tuyển dụng của công ty
Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ và theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 2 năm tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển mạnh các vị trí khối Kinh doanh, BO,…
Có kiến thức cơ bản về hunting, headhunting, sourcing và screening CV
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có kiến thức về lĩnh vực thương mại điện tử là một lợi thế
Có máy tính cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp
Được đào tạo về kỹ năng tuyển dụng, sourcing và các kỹ năng mềm khác
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và kết quả công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được làm việc trong môi trường thương mại điện tử năng động, phát triển nhanh
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 và đăng kí làm luân phiên ngày thứ 7: 8h15-17h30. nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI