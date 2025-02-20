Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tìm kiếm và thu hút ứng viên tiềm năng thông qua các kênh tuyển dụng khác nhau như mạng xã hội, trang web tuyển dụng, cơ sở dữ liệu ứng viên, v.v.

Thực hiện các hoạt động sourcing và screening CV để tìm kiếm và đánh giá sơ bộ ứng viên phù hợp

Tiến hành phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại hoặc video call để đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên

Lên lịch và phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức các buổi phỏng vấn

Theo dõi và cập nhật tiến trình tuyển dụng, đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ và đúng tiến độ

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng

Hỗ trợ xây dựng và cải thiện quy trình tuyển dụng của công ty

Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ và theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm 2 năm tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển mạnh các vị trí khối Kinh doanh, BO,…

Có kiến thức cơ bản về hunting, headhunting, sourcing và screening CV

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có kiến thức về lĩnh vực thương mại điện tử là một lợi thế

Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp

Được đào tạo về kỹ năng tuyển dụng, sourcing và các kỹ năng mềm khác

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và kết quả công việc

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Được làm việc trong môi trường thương mại điện tử năng động, phát triển nhanh

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 và đăng kí làm luân phiên ngày thứ 7: 8h15-17h30. nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

